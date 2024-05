¿Quería una millonada? Paco Bazán revela que no pudo entrevistar a Milett Figueroa por falta de dinero

¡PARA LA OTRA SERÁ! Milett Figueroa ingresó al "Bailando 2023" el año pasado y, tras una serie de coqueteos, logró formalizar una relación con Marcelo Tinelli. Su relación está siempre en boca de todos y su palabra es una de las más buscadas, por lo que diversos programas desean hacerle una entrevista. Este fue el caso de "El Deportivo en Otra Cancha", espacio conducido por Paco Bazán, quien recientemente confesó que estuvo a poco de hacerle una entrevista a la exchica reality, sin embargo, no se concretó por falta de dinero. ¿Cuánto le pidieron?

Paco Bazán no pudo entrevistar a Milett Figueroa

Hace poco, Milett Figueroa estuvo en Lima, Perú luego de varios meses en territorio argentino, donde compartía y vivía su romance con Marcelo Tinelli. Su llegada a tierras peruanas se dio en medio de una serie de rumores sobre el supuesto final de su relación con el conductor de televisión, por lo que su palabra era una de las más buscadas.

En esa línea, la guapa modelo se presentó en programas como "Mande quien mande" y "La Esquina del VAR", este último conducido por Omar Ruiz de Somocurcio, sorprendiendo, evidentemente, a más de uno. Recientemente, Paco Bazán, conductor de "El Deportivo en Otra Cancha", espacio similar al de "Panamericana Televisión", reveló que también tuvo la posibilidad de poder entrevistar a Milett Figueroa.

Sin embargo, el exarquero de Universitario detalló cuál fue el principal inconveniente por el que no se pudo realizar la entrevista: la falta de dinero. Según contó Paco Bazán, "Papelito" Cáceres, representante de Milett, se comunicó con él para indicarle que existía la posibilidad de pactar una conversación con la enamorada de Marcelo Tinelli, sin embargo, no se llegó a buen puerto.

"Nosotros no pudimos tenerla (a Milett Figueroa) porque no fuimos capaces de poder pagarle lo que quería cobrar. Nos escribió Papelito Cáceres que la maneja, la mueve y nos dijo oye, tenemos a Milett cobra tanto por entrevista y la verdad que nosotros a la media noche no pagamos a nadie para que se le entreviste", sentenció.

¿Cuánto cobraría Milett por entrevista?

En las últimas semanas, el nombre de Milett Figueroa está en las principales portadas de los medios de espectáculos de Argentina y Perú. Atrás quedaron los mensajes cariñosos y fotos derrochando amor que compartía con Marcelo Tinelli, ya que en los últimos días la distancia ha sido un factor importante en su relación.

Ante toda esta situación, todos buscan saber la verdad de la propia boca de los protagonistas. Por ello, muchos medios de comunicación hacen todos los intentos por hablar con Milett Figueroa, algo que sería una tarea titánica, según reveló Janet Barboza.

La popular "Rulitos" reveló en "América Hoy" la MILLONARIA cantidad de dinero que estaría pidiendo la exintegrante de "El gran chef famosos" por hablar sobre su relación con Marcelo Tinelli. Incluso, se animó a bromear que en su programa harían una rifa profondos con tal de poder tener un enlace con ella.