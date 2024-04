Yaco Eskenazi recibió una sorpresa al estilo Disney EN VIVO en MQM: "Estás en primera fila"

¡Atención, fanáticos de la farándula! ¿Listos para una noticia de esas que nos hacen vibrar? Este miércoles el set de "Mande quien mande" (MQM) fue un mix de emociones, y es que nada más y nada menos que Yaco Eskenazi fue el protagonista de una sorpresa que nos dejó a todos con la boca abierta. ¿La razón? Le organizaron un show al puro estilo Disney.

Yaco Eskenazi recibe sorpresa de MQM al estilo Disney

La tarde del miércoles 17 de abril, el set de "Mande quien mande" (MQM) se transformó en un escenario de cuento de hadas. Yaco Eskenazi fue el gran protagonista, recibiendo una sorpresa al más puro estilo Disney. ¡Sí, como lo leen!

Pero no todo fue personajes de Disney y alegría, porque mientras disfrutaban del show, la Carlota aprovechó para lanzar una indirecta que, claramente, tenía un solo destino: Ethel Pozo. Recordemos que hace poco Ethel y Natalie Vértiz tuvieron un enfrentamiento porque Natalie bromeó sobre el tamaño de su casa y los pases rápidos en Disney, lo que no sentó nada bien a Ethel.

La tensión entre Ethel y Natalie sigue en el aire, y parece que en MQM decidieron echar más leña al fuego. La Carlota, con su estilo único, no perdió la oportunidad de meter un comentario picante: "Acá en la televisión todos vivimos de las bromas. Y porque vivimos de las bromas, nosotros les hemos comprado su pasaporte para Disney, si no pueden ir a Disney, Disney viene para acá", dijo La Carlota.

A Yaco Eskenazi le llevaron los personajes de Disney durante el programa #MQM y le dicen "para que los veas en primera fila" 😂👇🏼 pic.twitter.com/pZELUX3oSl — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 17, 2024

Inmediatamente después de decir ello, dio paso a que se presenten los personajes Disney en el estudio. ¡Qué momentazo para Yaco, que disfrutó de la magia de Disney sin moverse de su silla! "Oye y estás en primera fila, Yaco", acotó Mario Hart.

En otro giro de la noche, Giancarlo Granda, más conocido como el Flaco Granda, tuvo su momento de redención al ofrecer disculpas públicas a Yaco por haberlo llamado "miserable" anteriormente. Yaco, siempre tan tranquilo, aceptó las disculpas dejando claro que todo había sido parte de una broma entre ellos. "No, yo acepto tus disculpas porque no tienes nada de qué disculparte, es una broma", afirmó Yaco.

Se siguen burlando en redes de Ethel

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Los seguidores de Samuel Suárez en Instarándula estallaron en comentarios. Uno de los más destacados fue "jajaja ¡Ethel, acúsalos con tu mamá!", que refleja cómo la audiencia disfruta y participa de estos intercambios de bromas y comentarios. Además, se burlaron de la situación, dejando entrever que Gisela Valcárcel, mamá de Ethel, le resolvería problemas a su hija.

Se burlan de Ethel por la sorpresa de MQM de Disney a Yaco. (Foto: Instarándula)

En resumen, el programa de MQM de este miércoles fue una montaña rusa de emociones: desde disculpas y bromas hasta un espectáculo de Disney que seguro quedará en la memoria de todos. Y claro, no podemos ignorar las chispas que siguen volando entre Ethel y el resto del equipo. MQM no deja de sorprendernos, y nosotros no dejaremos de contarles todos los detalles. ¡Hasta la próxima!