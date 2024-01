¿Quiere amistarse? Johanna San Miguel sorprende al hablar de Katia Palma

¿Modo paz? Johanna San Miguel y Katia Palma son dos "enemigas públicas" declaradas. La "Chata" acusó en reiteradas ocasiones a la actriz cómica de malos tratos durante su etapa en "Yo Soy", algo que la ex "Santo Convento" desmiente. Sin embargo, pese a todo lo previo que se dijeron, ambas ahora vuelven a trabajar juntas, esta vez en Esto es Guerra. Justamente, la líder de los "guerreros" se sinceró en una reciente entrevista y confesó cuál es su relación que tiene con la ahora líder de los "combatientes".

Se dijeron de todo

En la edición del jueves 25 de enero, Esto es Guerra estuvo "ardiente". Los ánimos entre Johanna San Miguel y Katia Palma estuvieron a tope y no dudaron en sacarse más de un "trapito al aire", ya que ambas se conocen hace mucho tiempo e incluso fueron jurado en "Yo Soy".

Todo comenzó cuando la "Chata" se jactó de haber "resucitado" televisivamente a la ex "Santo Convento". Esto no fue pasado por alto por la actriz cómica quien le recordó un evento de su pasado.

"Mejor no me hagas hablar porque ahorita llamo a Ricardo Morán para que él te diga ¡quién te rescató de las cenizas!", le increpó Katia Palma. La respuesta de Johanna San Miguel no se hizo esperar y le recordó su paso como conductora de "Calle 7 Perú", programa que duró prácticamente nada en la televisión peruana.

"Nunca te he visto conducir en mi vida. ¿Cuándo has conducido tú? Ahh, creo que condujiste un programa en canal 2 pero salió del aire a los 6 días", respondió Johanna San Miguel.

Katia no quedó callada y la "fulminó" con su respuesta. "Tú hundiste a canal 2, tú lo hundiste, maldita sea, Ricardo, en qué momento, porque la contraste", señaló Palma dejando en shock a todos los presentes en el estudio.

¿Johanna San Miguel quiere limar asperezas?

Sin embargo, pese a todo lo que se vienen diciendo, Johanna San Miguel sorprendió en una reciente entrevista para "hoyesdomingay". La "Chata" no se call{o nada y sorprendió en un inicio al señalar que este año está abierta a nuevas amistades y conocer mejor a las personas.

"Ahora soy un ser de luz, estoy abierta a nuevas amistades, a no confrontamientos. Quiero replantear el camino y también crecer espiritualmente", señaló Johanna San Miguel.

Sin embargo, esto no se trató más que de una broma por parte de la "Chata", quien luego de "apaciguarse", no dudó en soltar todo su "veneno". "¿Amigas en la televisión? No, ahí nomás (por Katia Palma)", agregó Johanna fiel a su estilo.

¿Lograrán amistarse después de lo que se han dicho? Como dice el lema de EEG, "en Esto es Guerra, cualquier cosa puede suceder". ¿Será?