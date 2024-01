¿Es la última bomba? Anthony Aranda sorprende con revelación sobre Esto es Guerra

¡Generando polémica! Anthony Aranda estuvo en boca de todos en los últimos días luego de que Melissa Paredes anunciara públicamente su separación. Sin embargo, por arte de magia, la parejita retomó su relación como si nada hubiese pasado y lo compartieron en sus redes sociales. Todo este revuelo habría llegado hasta Pachacamac, específicamente a las instalaciones de Esto es Guerra. Según confesó el bailarín, hubo un acercamiento con el reality. ¿Habrá aceptado?

¿Anthony Aranda regresa a Esto es Guerra?

Hace unos años, Anthony Aranda fue la "bomba" que remeció a todos en el set de Esto es Guerra. Su ingreso al reality se daba meses después del ampay que protagonizó con Melissa Paredes y para muchos sorprendió su presencia.

Sin embargo, al poco tiempo, desapareció sin explicación alguna. Ya no tenía mucha participación en las competencias y poco a poco era dejado de lado, hasta que un día no volvió a pisar el set de Esto es Guerra.

Pese a esto, el bailarín siempre ha mencionado que se lleva los mejore recuerdos del programa de competencias y se ha mostrado agradecido por la oportunidad brindada. Ahora, nuevamente en el ojo de la tormenta luego de terminar por unos días su relación con Melissa Paredes, muchos pensaron verlo nuevamente por América Televisión.

anthony aranda esto es guerra

El exintegrante de Combate respondió a una usuaria en redes, quien se burló del "Activador" por querer generar noticia a raíz de su separación con Melissa Paredes. Pero, para sorpresa de la cibernauta, el bailarín indicó que si lo llamaron y contó los motivos por los cuales declinó de la oferta.

"Sí me llamaron, pero estoy full en mi escuela y no pude aceptar, pero me hubiera encantado. Igual estoy feliz porque nos va increíble en nuestra escuela, gracias por la preocupación", aseguró Anthony Aranda.

Se pronunció tras "ruptura"

El "final" de la relación entre Melissa Paredes y Anthony Aranda dejó sorprendido a más de uno. En redes sociales, diversos usuarios empezaron a especular sobre esta sonada ruptura, al igual que Peluchín, Gigi Mitre, Samu Suárez, entre otras figuras de la televisión peruana.

Pese a que ambos quisieron manejarlo en estricto privado, Anthony Aranda no dudó en romper su silencio. Primero, compartió el post que Melissa Paredes posteó en su Instagram, en el cual anunciaba su separación.

Tras esto, unas horas después, el equipo web de América Televisión intentó ponerse en contacto con Anthony Aranda. El popular "Activador" no dudó en romper su silencio y dar una sorprendente respuesta ante al ser consultado por el final de su relación con Melissa Paredes.

"Muchas gracias, pero no hay nada de que hablar. Pero, muchas gracias por escribir", respondió Anthony Aranda. Sin embargo, todo habría sido un "experimento social" ya que ambos siguen disfrutando de su amor sin importarles nada.