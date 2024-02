"Recibí amenazas", modelo chiclayana revela porqué confesó su romance con Christian Domínguez

El día de ayer el programa de Magaly TV la Firme sacó chispas luego de que se presentará una nueva mujer que afirmó haber tenido un romance clandestino con el cantante Christian Domínguez.

La modelo chiclayana reveló que tuvo que romper su silencio debido a constantes amenazas que venía recibiendo atentando contra su vida y la de sus familiares.

Una más a la lista

La polémica por el caso Christian Domínguez no deja de asombrar a propios y extraños, pues está vez una nueva mujer salió al frente para revelar el romance que mantuvo con el cantante hasta hace dos dos semanas aproximadamente.

La modelo chiclayana fue invitada en el programa de Magaly TV la firme para que pueda contar su verdad de los hechos con pruebas que dejarían expuesto al artista sobre la sobre vida que llevaba mientras todavía mantenía una relación con Pamela Franco.

Alexa Samamé es la mujer que reveló el romance que mantuvo con el cumbiambero y que decidió salir a dar la cara debido a las fuertes amenazas que venía recibiendo de parte del penal donde había sido advertida para no atentar contra su seguridad y la de su familia.

"La primera vez que lo conocí no sabía que estaba con Pamela, no veo ni sé nada de farándula nacional. Obvio, sí sabía que él era cantante, pero nada más. Recién fueron mis amigas que me advirtieron de esta relación, es ahí donde yo decido a no corresponder a los mensajes", dijo la joven de 24 años.

Además, reveló que la situación se le salió de las manos cuando la prensa empezó a especular que existía una mujer en Chiclayo que tendría un romance con Christian, sin embargo, no se sabía su identidad.

"Cuando pasó el tema de Trujillo, y peleamos horriblemente porque la prensa se enteró de que supuestamente estaba con una chica, pero no sabían quién era. Los chicos que se portaban bien conmigo me trataron muy diferente, entonces dije: "Yo no voy a permitir eso para mí". O sea, ellos pensaron que yo había contado algo, pero yo nunca en realidad me ha importado el tema de la fama o algo, porque incluso más que todo, yo he hablado de esto porque uno me ofreció dinero para callarme y dos me amenazaron", dijo en un inicio.

Asimismo, Alexa reveló que un amigo cercano de Domínguez le habría ofrecido la cifra aproximada de 10 mil soles para comprar su silencio.

Está propuesta se dio lugar el 30 de enero luego de que Mary Moncada fuera captada con el artista.

Fuerte contenido probatorio

Por otro lado, Alexa Samamé al parecer había juntado pruebas de su romance con Christian cuando estuvieron juntos, desde fotos, videos, audios dónde confirmaban su relación con el cantante.

"Hay conversaciones, hay audios, hay fotos, fotos que no voy a mostrar porque son demasiado íntimas, que no vamos a poner al aire", manifestó Magaly Medina.

La conducta reveló que eran fotos de Christian en el hotel mientras dormía confirmando la información de Alexa.

"Las he visto y sé que se trata de Christian Domínguez, y que fueron tomadas mientras él dormía", dijo la "Urraca".

Finalmente, la modelo reveló que nunca quiso saltar a la fama por haber sido "la otra" de Christian Domínguez pues nunca lo vio para tener una relación seria y solo quiso pasar un buen rato con el cantante.