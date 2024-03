¡Reforzando la amistad! Facundo González y Fabio Agostini se besan en cumpleaños del español (VIDEO)

¡LO SUPONÍA! El último fin de semana, Fabio Agostini estuvo celebrando su cumpleaños y esta vez lo hizo en tierras chilenas. La fiesta fue a lo grande y al festejo llegaron sus amigos del reality mapocho "Tierra Brava" y algunos conocidos de nuestra farándula peruana, entre los que destacaron Austin y Said Palao y Facundo González. Justamente, el argentino fue el centro de atención, ya que en plena celebración, él y el popular "Lord Agostini" se dieron un beso "para reforzar la amistad".

Facundo González se besa con Fabio Agostini

El "galáctico" Fabio Agostini celebró su cumpleaños número 34 por todo lo alto y está vez el lugar escogido fue Chile. "Lord Agostini" se reunió con sus compañeros del reality mapocho "Tierra Brava" y a la cita también asistieron personajes de "Chollywood" como Austin Palao, Said Palao y Facundo González.

Luego de varias semanas sin verse, el español se reencontró con sus compañeros de "Tierra Brava" y las celebraciones y festejos no faltaron. La nota curiosa de la celebración la puso, para variar, Facundo González, el popular "Wacho" de "Esto es Guerra".

Todo se dio cuando Fabio Agostini se encontraba hablando muy atentamente con uno de sus amigos asistentes a su cumpleaños. Facundo González, rápidamente, quiso sorprender al español, se acercó a él y le dijo un par de cosas cara a cara.

Tras unos escasos segundos, Facundo González se acercó a Fabio Agostini y le robó un beso en la boca para "reforzar la amistad". El "galáctico" solo atinó a reírse ante la ocurrencia de su bien amigo, pero como bien dicen, para "vivo, hay vivo y medio".

Fabio Agostini aprovechó una distracción del argentino y le devolvió el beso en la boca, ahora, ante la risa nerviosa del "Wacho". Este video fue difundido en las redes sociales de Austin Palao y Said Palao y generó diversos comentarios al respecto.

Usuarios "estallan" en redes

El beso entre Fabio Agostini y Facundo González causó distintas reacciones en redes sociales. Es sabida la gran amistad que existe entre el español y el argentino, y por ello tienen la confianza de gastarse estas bromas, pero, al parecer, muchos usuarios no lo entienden así.

Incluso, muchos vacilaron a Facundo por su aparente "oscuro" pasado en Argentina, donde fue vinculado con un millonario "gaucho", quien señaló que le pagó al "Wacho" por tener intimidad.

"De Facundo no me sorprende", "si le pagaban por tir**", "mi Lord se me cayó, no me lo esperaba de ti", "Lord Pin**tini se volteó", "y dale U", se pudo leer en redes sociales.