Reinaldo Dos Santos y su predicción sobre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: "La situación es muy grave"

El famoso vidente Reinaldo Dos Santos fue consultado acerca de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, quienes han estado en medio de la controversia debido a rumores sobre el posible fin de su relación y los conflictos con las hijas del presentador. Ante ello, muchos se ha dicho sobre el tema, pero la pareja se ha encargado de desmentir esta supuesta ruptura.

Por tal motivo, el popular vidente lanzó una predicción que llamó la atención de los espectadores del programa 'Estás en Todas'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Reinaldo Dos Santos y su fuerte predicción sobre Tinelli y Milett

En el programa 'Estas en todas', Natalie Vértiz consultó a Reinaldo Dos Santos sobre su percepción de la situación entre la modelo peruana y el ídolo argentino. Sin embargo, la respuesta sorprendente de Reinaldo fue que no vislumbraba un futuro para ellos y que la situación era aún más seria de lo que se había reportado en los medios.

"Ahí hay problemas y yo te voy a decir que yo no veo a esta pareja juntos en el futuro. La situación es mucho más grave de lo que están diciendo los medios. Se acaba. Esto no va a ningún lugar", sentenció el vidente durante el enlace con el programa. Recordemos que los medios de prensa argentino sostiene que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estarían atravesando una crisis en su relación. No obstante, la pareja desmintió estos rumores.

Prima de Marcelo Tinelli tilda de 'mentirosa' a Milett Figueroa

Mimi Alvarado, pareja de El Tirri, primo de Marcelo Tinelli, expresó opiniones contundentes sobre Milett Figueroa. También sugirió que la peruana y el argentino están permitiendo que su relación se desarrolle sin definir un título para ella. Recordemos que ambas habrían protagonizado un altercado durante el reality Los Tinelli.

"(Yo digo que la relación de ellos era un pantalón que se rompió y lo hicieron bermuda para seguir usándolo, pero no es lo mismo) Para mí también, bermuda que pantalón largo, pero en el sentido de que ellos dos le han dado un contexto más de no título, de vamos a dejar que fluya", dijo Mimi a Ángel De Brito.

"(¿Es cierto que se pelearon en el reality?) Yo no puedo spoilear nada, porque yo firmé, pero yo creo que el reality (¿Fue picante?) No fue una pelea, fue una mala interpretación y algo que a mí no me gustó, yo no la pasé muy bien (¿Lloraste?) Sí, ella también, pero ella lloró de mentira, yo lloré de verdad", afirmó la novia del Tirri sobre Milett Figueroa.