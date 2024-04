¡Revive la chispa! Flavia Laos y Emilio Jaime coquetean en "El Gran Chef Famosos"

En el popular reality de cocina "El Gran Chef Famosos", las emociones no solo se cocinan en los hornillas, también en el amor y los chismes. Esta vez, la atención se centra en Flavia Laos, quien ha dejado a más de uno sorprendido al coquetear con su ex, Emilio Jaime, mientras que Austin Palao no se queda atrás al lanzar una indirecta a Flor Ortola.

Flavia Laos coquetea con Emilio Jaime en "El Gran Chef Famosos"

El ambiente en "El Gran Chef Famosos" se ha encendido con coqueteos y comentarios interesantes entre los participantes. Flavia Laos, quien forma parte del programa, no ha pasado desapercibida al mostrarse muy cercana a su expareja Emilio Jaime, generando especulaciones sobre una posible reconciliación.

Durante la más reciente emisión del programa, Flavia no perdió la oportunidad de elogiar la comida preparada por Emilio, asegurando que estaba deliciosa. Su comentario no pasó desapercibido, y Emilio respondió de manera coqueta, añadiendo un toque de humor: "Espero que lo hayas dicho de corazón y no me hayas mentido. Así conquistamos corazones".

La cercanía entre Flavia Laos y Emilio Jaime, a pesar de ser expareja, ha generado especulaciones sobre una posible reconciliación o, al menos, una amistad muy cercana.

La relación entre Flavia Laos y Emilio Jaime ha sido objeto de atención desde que ambos ingresaron al programa. A pesar de ser expareja, han demostrado una química evidente en pantalla, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si podrían dar una segunda oportunidad a su relación. Los comentarios coquetos durante el programa solo han alimentado estas especulaciones.

Austin Palao 'echa maíz' a Flor Ortola

Austin Palao, un exparticipante del reality de cocina, también ha causado revuelo con sus comentarios. En esta ocasión, decidió comentar una publicación de Alejandra Baigorria, donde se presentaba una nueva colección de ropa.

En esta colección, una de las modelos era Flor Ortola, conocida por ser la exchica reality con quien Austin compartió un beso en una discoteca. Su comentario, "Excelente colección cuñis", no pasó desapercibido y generó especulaciones sobre posibles tensiones entre él y Flor Ortola.

El comentario de Austin Palao ha avivado las llamas de una posible tensión entre él y Flor Ortola, especialmente después del episodio del beso en la discoteca. Austin Palao y su interés en Flor Ortola ha sido objeto de rumores desde hace algún tiempo. El comentario que dejó en la publicación de Alejandra Baigorria no ha hecho más que aumentar estas especulaciones.

En resumen, el ambiente en "'El Gran Chef Famosos" se ha vuelto aún más picante con esos coqueteos. Los seguidores del programa están ansiosos por ver cómo se desarrollan las relaciones entre los participantes dentro y fuera de la cocina. Por su parte, Austin Palao está, como dijo, "disfrutando" de su soltería.