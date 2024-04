¡Choteado! Flor Ortola sorprende al hablar sobre sus "chapes" con Austin Palao: "Una se esfuerza en tener su ganado"

¡Ahí nomás! Austin Palao es el soltero codiciado de la farándula peruana. Luego de terminar su relación con Flavia Laos, el exparticipante de "El gran chef famosos" ha sido visto muy bien acompañado, pero su último ampay causó gran revuelo. En las imágenes de "Amor y Fuego" se le vio en "chapes" con Flor Ortola, exintegrante de "Esto es Guerra" y ahora la argentina dio mayores detalles de la relación que los une. ¿Lo choteó?

Flor Ortola habla sobre Austin Palao

Hace unos días, las cámaras de "Amor y Fuego" captaron en besos apasionados a Austin Palao junto a Flor Ortola, exintegrante de "Esto es Guerra". En su momento, el hermano de Said Palao detalló que ambos eran personas solteras, por lo que no habría ningún inconveniente en seguir disfrutando de la vida.

A estas palabras se le sumó la propia Flor Ortola. En una reciente conversación con el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, la argentina se mostró un poco nerviosa y sorprendió al dejar entrever que le están "espantando" a sus galanes.

"No hay nadie en la friendzone, sufriendo, enamorado en lo absoluto. Me matan con esto, me matan. Uno se esfuerza en tener su ganado, ¿dónde meten cámaras, ustedes? Son bravos ah", comenzó señalando Flor Ortola a las cámaras de "Amor y Fuego".

Además, le restó importancia al ampay con Austin Palao, señalando que solo fue un "beso de amigos". Destacó que los une una gran amistad y descartó la posibilidad de una relación a futuro. "Yo no arrinconé a nadie, justo alguien firmó ahí, estábamos bailando, no pasa nada. Sí, un besito, pero no pasa nada. Somos amigos, estábamos tomando un trago, pasándola bien", agregó.

"Estuve mil años de novia y no me voy a enganchar con nadie ahora, así que todo bien. No es que, es que claro somos amigos, no pasa nada. Lo van a ver a él en sus cosas y yo en las mías. No estamos saliendo para nada, somos dos personas solteras que nos estamos divirtiendo, la estamos pasando bien. Acá no hay nadie en la friendzone, enamorado en lo absoluto", finalizó.

¿Qué pasó entre ambos?

El ampay fue registrado por las cámaras del programa "Amor y Fuego", donde se puede ver a Austin Palao y la ex chica reality compartiendo apasionados besos en medio de la pista de baile. Las imágenes han dejado a más de uno sorprendido y han generado especulaciones sobre si ambos mantienen una relación.

Después del revuelo causado por estas imágenes, el equipo de "Amor y Fuego" buscó al protagonista de esta polémica para conocer su versión de los hechos. Ante la pregunta sobre si había retomado su relación con Flavia Laos o si estaba iniciando algo nuevo con la chica con quien se le vio llamada Flor Ortola, el ex "Esto es Guerra" respondió fuerte y claro.

"Soy una persona soltera que sale de fin de semana y no le veo nada de malo. Austin está saliendo, disfrutando, si es que hay imágenes. Flor es una buena amiga y hemos salido de fiesta. Conociendo, no. Somos amigos y ahí está. Me van a poder ver a mí y a Flor por separado saliendo. Austin está saliendo y se está divirtiendo", respondió Austin Palao de manera clara y directa.

Con estas palabras, Austin Palao deja en claro que, según él, no hay nada más que una amistad entre él y Flor Ortola, y que ambos simplemente estaban disfrutando de una noche de diversión como amigos. Como diría Rosalía, "los amigos que se besan son la mejor compañía".