Ricardo Mendoza expone a saliente 'interesada' y Magaly señala a Mayra Goñi. Esto respondió la influencer

En el vibrante mundo del espectáculo, una nueva polémica ha surgido, esta vez protagonizada por Ricardo Mendoza y sus revelaciones jugosas. El escenario se montó cuando Mendoza compartió detalles de una experiencia pasada, manteniendo en vilo a todos sobre la identidad de la persona en cuestión. Magaly Medina, la experta en destapar secretos, no perdió tiempo y señaló a Mayra Goñi como la posible protagonista de esta historia intrigante. Pero Mayra dijo algo al respecto en tiempo real.

Ricardo Mendoza acusa a saliente de interesada y Magaly Medina señala a Mayra Goñi

En una reciente revelación, Ricardo Mendoza compartió una situación peculiar con una chica que, según él, le hizo ver las señales de alarma en la relación. La polémica surgió cuando la joven insistió en ir a un restaurante exclusivo, convirtiéndose en el motivo principal de su decisión de distanciarse.

"La chica con quien tenía pendiente salir me dijo: 'Invítame a... Cala' ¡Me dijo, me dijo! Y comenzó a hacerme ruido por eso que ya no quise salir más con ella", compartió Mendoza en el extracto del programa. La insistencia de la misteriosa dama por cenar en un lugar específico dejó a Mendoza perplejo, llevándolo a reconsiderar la relación.

Resulta que su saliente le pidió que le invitara a comer. Él accedió y cuando le dijo un lugar, la chica respondió: "No, invítame a Cala". Ricardo no entendía la situación. "Pero si Cala es feo", afirmó. También señaló que Cala estaba lejos y si hubiera sido por hambre hubieran ido a un restaurante cercano y bueno. Pero la chica quería ir a un restaurante de lujo: Cala.

Jorge Luna burlándose del momento y tratando de imitar lo que pensó la chica afirmó: "Se supone que tienes plata, ¿no?". Agregó: "Alguien de Los Olivos, su sueño era ir a Cala".

Para finalizar Ricardo Mendoza aseveró: "Fue como que (hace sonido de alerta) ahí me hizo bulla. No quiero decir que esta persona es...". Jorge Luna lo interrumpió: "Yo si quiero afirmarlo. Tremenda prost...". Mendoza reacciona y le dice: "NOOO, Jorge, solamente fue eso. Después una persona maravillosa, pero ya no antojó seguir con el cortejo".

Magaly Medina, fiel a su estilo directo, lanzó sus teorías sobre la identidad de la chica en cuestión: "Jajaja no sé, yo apuesto que se trata de Mayra Goñi. Jorge Luna casi lo dice, pero no se atrevió. Ay, claro, es una persona maravillosa... ¿Qué otras red flags habrá visto?". La periodista resaltó las "red flags" identificadas por Mendoza y subrayó la preferencia de la joven por un restaurante de alta categoría.

Mayra Goñi responde en tiempo real al programa de Magaly

En una respuesta rápida y cargada de humor, Mayra Goñi negó ser la protagonista de la anécdota: "Yo no fui (emoji de cara llorando de risa)". La actriz se defendió con gracia antes de que la acusaran de ser interesada, desmintiendo cualquier solicitud de salidas a restaurantes lujosos.

Mayra Goñi dice que no es la saliente interesada. (Foto: Instarándula)

Además, en su canal de Instagram, Mayra se pronunció: "Oye chimi, chimi. ¿Cómo que yo he estado rogando para que me lleven a Cala? Ay, no, no, no. Mínimo, Central, hermana".

Luego con voz 'achorada' aseguró en otro audio: "Oe, bien malhablada, oh. Al toque me acusan. Todo lo malo, yo soy. Oe csmr. A mí solo me han llevado a comer salchipapa a Breña y tmr oe". Como se sabe la familia de Ricardo Mendoza tiene una salchipapería que se llama "La Resistencia". Así que seguramente, la pudo haber llevado allí.

Esta historia, digna de una telenovela, ha mantenido a los seguidores del espectáculo al borde de sus asientos, con Mayra Goñi negando rápidamente las insinuaciones. Las revelaciones de Ricardo Mendoza han generado una ola de curiosidad sobre quién podría ser la enigmática dama detrás de la anécdota.