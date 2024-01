Rodrigo González 'chanca' a Pamela Franco: "Lo conociste siendo infiel, ¿creías que contigo sería diferente?"

El mundo de la farándula en Perú está que arde con el último ampay de Christian Domínguez. Ahora, resulta que Rodrigo González, el querido 'Peluchín' de "Amor y Fuego". En su programa, soltó todo sobre la ruptura de Pamela Franco y Christian Domínguez.

Peluchín 'chanca' a Domínguez y a Pamela Franco

Peluchín, sin pelos en la lengua, le ha tirado con todo al Domínguez. Según él, Pamela Franco ya sabía a lo que se exponía desde el principio. "Te estás metiendo con uno que se le conoce por eso, que lo llamamos el 'Pendejerete de la cumbia'", soltó nuestro querido presentador.

Infidelidades desde el inicio. Resulta que el romance de Pamela y Christian arrancó mientras él le era infiel a 'Chabelita'. Rodrigo González no tuvo piedad y soltó: "¿Qué puedes decir tú, Pamela? Si contigo también se la hizo a 'Chabelita', lo conociste siéndole infiel a su pareja. ¿Por qué creías que contigo iba a ser diferente?".

Gigi Mitre también dio su opinión en este lío amoroso. Para ella, esta situación es bastante triste para Pamela y su entorno, pero como dice el dicho y la conductora dijo: "guerra avisada no mata soldado". La farándula peruana es un campo de batalla y todos están en alerta.

El comunicado de Pamela y el pasado de Domínguez

Rodrigo remarcó que Christian Domínguez ya tiene fama en Chollywood por sus deslices amorosos. "Si también te metes con un pendejerete como ese, ya sabes a qué ibas. No te has metido con Messi, que tiene fama de ser un hombre familiar y leal. Te has metido con uno que se le conoce por eso", dijo Peluchín.

Luego del ampay que revolucionó todo, Pamela Franco emitió un comunicado anunciando su separación definitiva de Christian Domínguez.

"Ante los recientes acontecimientos suscitados que involucran mi vida familiar, quiero informar a la opinión pública mi separación definitiva con el señor Christian Domínguez. Entiendo el interés de los medios de comunicación por hablar conmigo, pero por el momento no daré declaraciones por la tranquilidad de mi familia y en especial de mi hija", mencionó al inicio.

Pamela Franco lanza comunicado sobre su separación con Christian Domínguez. (Foto: Captura de pantalla/Instagram)

"También quiero pedirles a los medios de comunicación y a la opinión pública que no se mencione a mi menor hija para evitar que se sienta afectada emocionalmente y psicológicamente con comentarios malintencionados. Yo soy una mujer fuerte y seguiré esforzándome por ser una buena mujer, madre y artista", sentenció.

Pero, según Rodrigo González, esto no se va a quedar así: "No es una novedad que Domínguez haya traicionado su relación".

La pregunta que todos se hacen: ¿qué pasará después? ¿Habrá más secretos y revelaciones de esta historia de infidelidades y corazones rotos? No se despeguen, que el show recién comienza. La farándula peruana está al rojo vivo, y nosotros estamos aquí para contarles todos los detalles.