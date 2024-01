Romina Gachoy exige a Jean Paul Santa María que renuncie a orquesta de Christian Domínguez: "Carece de valores"

El mundo de la farándula está que arde con el reciente ampay de Christian Domínguez siendo infiel a Pamela Franco en su camioneta. Pero la sorpresa no termina allí, Romina Gachoy, esposa de Jean Paul Santa María, está furiosa y exige que su esposo deje la orquesta de Domínguez.

Romina Gachoy le pide a Jean Paul Santa María renunciar a orquesta de Domínguez

Tras el ampay de Christian Domínguez siendo infiel en su camioneta, la esposa de Jean Paul Santa María, Romina Gachoy, está fastidiada y molesta. Ella exige que su esposo deje la orquesta de Domínguez. Te contamos los detalles.

"Tuvo esa actitud con su pareja y esta falta de respeto fue de Christian. Si fuera por mí, no estaría en esa orquesta. La persona responsable de un grupo, la imagen de un grupo, debe ser alguien que tenga valores y cuide a su orquesta", comenzó diciendo Romina Gachoy en comunicación con "Magaly TV La Firme".

"¿Cómo? Con su comportamiento, vos vas a ser el ejemplo de los demás", agregó fastitidada la esposa de Jean Paul Santa María. Romina no se anda con rodeos y se muestra preocupada por la imagen de la orquesta de Domínguez.

Romina deja en claro que las acciones de Domínguez afectan a todos en la orquesta: "Obviamente que tu orquesta va a cargar también con esa mochila de tus actos, ya sea bueno o malo. A mí no me gusta que Jean Paul esté en una orquesta en la cual la persona que es el líder tenga esta falta de valores. A mí no me hace gracia".

Ahora la pregunta que nos tiene a todos con la boca abierta es, ¿Jean Paul Santa María renunciará a orquesta de Domíguez? Esto está que quema, y la tensión no baja.

Romina expresó su opinión de manera directa, y confesó que lo de Domínguez no le cuadra para nada. ¿Cómo seguirá esto?

Christian Domínguez y su rubia tentación

Ambos se conocieron a mediados de 2023, en una presentación del cumbiambero, según un informa del programa Magaly. "A él lo conocí en junio, fui a un lugar con mi familia, estábamos sentadas adelante y mi mamá me dijo, 'mira es Christian'. Él me empezó a coquetear, le seguí el jueguito, él desde el escenario, yo de mi asiento. La verdad es que él es guapo", comentó Mary Moncada

La peruana que reside en Estados Unidos hace varios años contó que el día en el que se vieron por primera vez una persona del entorno de Christian Domínguez se le acercó para indicarle que el cantante quería su teléfono. Luego, según cuenta Mary, la invitó a otro evento y allí él le dio su número personal.

"Pasó lo que tuvo que pasar, dos personas adultas, la pasamos bien, yo siempre obtengo lo que quiero. Nos comunicamos de vez en cuando, él me preguntaba cuándo venía a Lima, nos mandábamos fotitos y nos contestamos cuando se podía, no todo el día obviamente", dijo Mary Moncada.

¿Quién es Mary Moncada? Pero esto no acaba aquí. La que está dando de qué hablar es Mary Moncada, la rubia del ampay. ¿Y quién es esta mujer? Resulta que es peruana y vive en Estados Unidos. La historia tiene más tela que cortar.

¿Cómo seguirá este dramón farandulero? ¿Romina logrará que Jean Paul se retire de la orquesta? Prepárense para más revelaciones y sorpresas en el universo de la farándula. ¡Hasta la próxima!