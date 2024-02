Romina Gachoy expone a Christian Domínguez y revela táctica para ocultar su infidelidad con Mary Moncada

¡No contaban con su astucia! Pamela Franco ya anunció su separación definitiva de Christian Domínguez luego de la infidelidad con Mary Moncada. Muchos se preguntan como habría empezado estos encuentros entre el cumbiambero y la rubia "good time" y al parecer, Romina Gachoy tiene la respuesta. La novia de Jean Paul Santa María confesó cuál fue la táctica que utilizó el "infiel de la cumbia" para ocultar su romance clandestino con Mary Moncada y sorprendió con el dato revelador.

Lo tenía todo calculado

Esta historia tiene para rato. "Chollywood" nuevamente presencia una infidelidad de Christian Domínguez y día a día van saliendo más datos que dejan mal parado al cumbiambero. Recientemente, Romina Gachoy, esposa de Jean Paul Santa María, salió a dar unas declaraciones a un medio local sobre el tema.

Según la modelo uruguaya, Christian Domínguez habría tenido todo fríamente calculado y confesó cuál fue la táctica que uso para que nadie se diera cuenta de su infidelidad y romance clandestino con Mary Moncada.

Incluso, señaló que Christian Domínguez estaba muy confiado de no ser el protagonista del ampay, pese a que se lo preguntaron en reiteradas ocasiones.

"Christian negaba totalmente que era el protagonista del ampay, lo negó con sus compañeros, producción y mánager. Cuando esta persona (Mary) fue al evento, nadie tenía idea quién era, Christian la presentó como si fuera una persona de las que había contratado para el evento", explicó Romina Gachoy.

No quiere a Jean Paul cerca de Domínguez

Romina Gachoy también se mostró muy contrariada por la presencia de Jean Paul Santa María en la orquesta de Christian Domínguez. Para la uruguaya, el cumbiambero carece de valores y principios, por lo cual, no ve con buenos ojos la presencia de su pareja en la "Gran Orquesta Internacional".

"Tuvo esa actitud con su pareja y esta falta de respeto fue de Christian. Si fuera por mí, no estaría en esa orquesta. La persona responsable de un grupo, la imagen de un grupo debe ser alguien que tenga valores y cuide a su orquesta", señaló Romina.

"Obviamente que tu orquesta va a cargar también con esa mochila de tus actos, ya sea bueno o malo. A mí no me gusta que Jean Paul esté en una orquesta en la cual la persona que es el líder tenga esta falta de valores. A mí no me hace gracia", agregó la uruguaya.