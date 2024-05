¡Rompió su silencio! Jazmín Pinedo habló sobre la orientación sexual de Gino Assereto: "Es su vida, es su tema"

Jazmín Pinedo estuvo al tanto de las declaraciones de Gino Assereto, quien recientemente discutió su orientación sexual en una entrevista. La presentadora de 'Más Espectáculos' elogió a su expareja por romper el silencio y afirmó que él está contento y disfrutando de su proceso.

En ese sentido, aclaró los rumores sobre si el padre de su hija es o no homosexual. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jazmín Pinedo respalda a Gino Assereto

Recientemente, la popular 'Chinita' se refirió a las declaraciones de su expareja Gino Assereto sobre su orientación sexual en una entrevista. En ese sentido, Jazmín Pinedo defendió al exchico reality y aclaró el tema sobre su orientación sexual, ya que usuarios en redes sociales especularon que Assereto sería homosexual.

Por tal motivo, la conductora de Más Espectáculos aclaró de una vez por todas este asunto y elogió a su expareja por la gran tranquilidad que tiene frente a las críticas de algunos internautas.

"Nosotros hemos tenido que lidiar con estos comentarios, por qué se pone la ropa así, por qué posa así, por qué se pinta así, yo creo que en verdad que estamos en una época donde cada uno tiene que hacer lo que le haga feliz... Gente mala utiliza las redes sociales para despotricar todo lo malo que lo hace infeliz", dijo en un primer momento.

"He sido testigo de cómo él se toma este tipo de comentarios, de hecho ha jugado con esta idea de sacar una canción 'Saliendo del clóset'. Gracias a Dios, Gino tiene esa paciencia y esa virtud, si una persona quiere tener algún tipo de orientación sexual es su vida, es su tema y es esa persona la que tiene que manejarlo. Él ya dijo que no, que esa no es su opción sexual", acotó.

Gino Assereto aclara rumores sobre su orientación sexual

Gino Assereto decidió abordar su orientación sexual después de agotarse de los comentarios en las redes sociales. El exparticipante de 'Esto es Guerra' aclaró que no se siente afectado por las opiniones de aquellos que no lo conocen personalmente. Además, bromeó sobre el tema.

"Soy lo que quiero ser, si yo quiero salir en una foto posando de alguna manera, sin ser vulgar, sin hacerle daño a nadie, una foto sin polo, lo hago, me gusta, pero no pierdo el tiempo ni bloqueando ni respondiendo porque yo respeto mucho lo que dicen, su opinión. Si tú piensas que soy gay, lo respeto mucho. Es más, tengo una canción que dice 'Saliendo del clóset'", dijo la expareja de Jazmín Pinedo.