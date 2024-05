Rosángela Espinoza revela cómo le gustan los hombres: "La energía masculina que me gusta"

Rosángela Espinoza nuevamente causa polémica luego de publicar un video donde habría mandado una indirecta para todos aquellos que desean hasta el momento robarle el corazón.

La popular 'Chica selfie' a pesar de que se encuentra varios años soltera no ha cerrado las posibilidades de volver a enamorarse sin embargo el afortunado todavía no le ha tocado la puerta.

Aún guarda esperanzas

Rosángela Espinoza público recientemente en sus redes sociales como le gustaría que fuera su chico ideal y es que han pasado varios años desde que la modelo no ha oficializado a ningún galán, sin embargo, espera que ese momento especial se de con la persona indicada.

Es así que la modelo publicó un video donde daba a conocer cómo le gustan los hombres y que características tiene que poseer para tener un chance con la chica reality.

"La verdadera energía masculina que me atrae", escribió en la descripción del vídeo.

En el corto reel destacaron el instinto protector, noble, responsable, líder, detallista e instinto paternal. Esos serian los requisitos para que la modelo pueda volver a creer en el amor.

Si bien es cierto hasta el momento Rosángela se encuentra soltera disfrutando de viaje y de los engreimientos que da por el fruto de su trabajo.

Sin embargo, no ha dado señales de que se encuentre conociendo a alguien o interesada en algún hombre en especial.

Hace algunas semanas fue vinculada con el reingreso de Fabio Agostini a 'Esto es Guerra', pero al parecer solo guardan una linda amistad más no una relación.

Rosángela Espinoza furiosa tras lucir con cejas disparejas

Rosángela Espinoza no fue ajena a las recientes críticas de su rostro y es que en uno de los programas de competencia de "Esto es guerra" la modelo Lucía unas cejas totalmente disparejas provocando las risas en diversos canales de televisión.

Uno de los críticos fue Rodrigo González quien no pasó desapercibido este detalle y no dudó en criticar a la modelo.

"No se sabe si está mirando a la Soifer o a Johanna. Rosángela no te dijeron que después de hacerte el tratamiento no te podrías echar por 4 horas", dijo 'Peluchin' entre risas.

Cejas chuecas de Rosángela

De la misma manera Magaly Medina se dio cuenta de las cejas de la influencer y le aconsejó que si se va a hacer algún tratamiento compruebe que sea el adecuado para su rostro para que no pase estos roches a nivel nacional.

Sin embargo, quien no se quedó callada fue la modelo quien aprovechó la publicación de 'Peluchín' para al parecer arremeter en contra de su maquilladora.

"Yo no soy de maquillarme mucho y menos delinearme las cejas porque mis cejas son pobladas, que risa", dijo inicialmente la influencer defendiéndose de las burlas.

Asimismo, al parecer lanzó una fuerte advertencia contra la persona que la maquilló quien al parecer le hizo pasar un roche en dos programas de espectáculos.

"Toca reírse la maquilladora está despedida. Bromita", finalizó diciendo la modelo.