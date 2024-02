"Saca tu billetera para ver cuánta plata tienes": Pamela Franco se luce en sus conciertos con singular pedido a un fan

¡Se manda con todo! Pamela Franco sigue en el ojo de la tormenta luego de aceptar en televisión nacional que fue la amante de Christian Cueva durante el 2018. La cantante confesó que mantuvo una relación clandestina con el futbolista y entre otras cosas, habló sobre el famoso depósito de 280 soles que le hizo. En uno de sus últimos conciertos, al parecer, la cumbiambera jugó al doble sentido y le lanzó un singular pedido a uno de sus fanáticos, a quien le pidió que saque la billetera para ver cuánta plata tenía. ¿Quiere un "Aladino"?

Pamela Franco y su pedido a un fan

El nombre de Pamela Franco ha sido uno de los más buscados durante las últimas semanas. Primero se dio el caso de infidelidad de Christian Domínguez con Mary Moncada y Alexa Samame y luego vino el destape de su relación clandestina con Christian Cueva.

Fue en el programa "Mande quien mande" donde la cantante reconoció haber sido la amante de Christian Cueva el 2018, meses antes de que "Aladino" contrajera matrimonio con Pamela López. Además, rompió su silencio sobre el famoso depósito de 280 soles por parte del pelotero y, pese a que en ese momento se le notó afligida, hoy todo parece ser una simple anécdota.

Durante uno de sus últimos conciertos, la expareja de Christian Domínguez se lució con un semblante cambiado y disfrutando, como en todas sus presentaciones, del show que estaba brindando. En un momento, se detuvo para hacerle un singular pedido a uno de sus fanáticos, el cual habría estado muy "alegrón" en el público.

"A ver. Trae tu billetera hijito para ver cuánto tienes" , dijo en un primer momento Pamela Franco, quien pareció recordar la famosa transferencia de 280 soles. "A mí no me saques tarjeta de crédito porque yo tengo 20 tarjetas de crédito", acotó Pamela Franco, ante la risa de todos los presentes en su concierto. ¿Habrá aprendido la lección y ahora quiere todo un efectivo y ya no una "transferencia que la delate"?

¿Por qué le transfirieron 280 soles?

Pese a que en un inicio negó conocer en todos los idiomas posibles a Christian Cueva, Pamela Franco por fin admitió la relación que mantuvo con el futbolista en el año 2018. Lo más sorprendente de todo fue que admitió, con ojos llorosos, que estar con "Aladino" en la época en la que él estaba con Pamela López fue el peor error de su vida.

Además, otra duda que tenían todos los espectadores era por la famosa transferencia de 280 soles que le hizo Christian Cueva hace unos días. La cumbiambera se sinceró y confesó que tras su ruptura con Christian Domínguez, "Cuevita" se comunicó con ella.

"Yo estaba en una sesión de fotos y le digo (a Cueva) que estaba mal y que tenía mi sesión de fotos con una amiga. Le dije que me estaba tomando unas cervezas con Fiorella (su amiga)", señaló en un primer momento Pamela Franco.