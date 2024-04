Samahara Lobatón comparte reflexivo mensaje tras bronca con Bryan Torres: "Estoy en paz, pero no soy feliz"

Samahara Lobatón compartió sus reflexiones tras verse envuelta en un escándalo con Bryan Torres, que culminó con su salida de la residencia del cantante y el anuncio del término de su relación, a pesar de encontrarse en estado de embarazo. Ahora, la hija de Melissa Klug llamó la atención de sus seguidores tras compartir un peculiar mensaje en sus redes sociales.

Cabe resaltar, que tras salir del hogar del cantante de salsa, Samahara Lobatón ahora se encuentra viviendo en un nuevo departamento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Samahara Lobatón en modo reflexivo

La polémica hija de Melissa Klug compartió un reflexivo mensaje desde su nuevo hogar luego de protagonizar un fuerte altercado con su expareja Bryan Torres, de quien ahora espera un hijo. Y es que Samahara Lobatón remarcó que se encuentra en paz, pero no se siente feliz. Recordemos que la influencer se ha visto envuelta en diversas polémicas a su corta edad, lo cual ha ocasionado una ola de críticas en redes sociales.

Mensaje reflexivo de Samahara Lobatón

"Después de tomar una gran decisión, alguien me preguntó, ¿Eres feliz? y yo respondí: feliz no, pero estoy en paz. Sí, en la vida aprendí que no siempre seré feliz, a veces elijo estar en paz y es casi como ser feliz", se lee en el post compartido por la joven influencer en sus red social oficial de Instagram.

Le pidió perdón a Bryan Torres tras lanzar sus cosas

Bryan Torres hizo público que Samahara Lobatón le ofreció disculpas después de arrojar por la ventana sus ropas y calzado. Sin embargo, el cantante ha dejado claro que no reconsiderará su decisión y afirmó que no retomarán su relación, ya que considera que es lo más adecuado para ambos.

"Hoy (lunes) me llamó y me pidió perdón por todo lo que ha salido y le dije que vea todo lo que ha ocasionado y le pidió perdón", sostuvo Bryan Torres durante la conversación. Asimismo, Bryan Torres remarcó que quiere que él y Samahara sigan su camino separados. "Mi papá ya pidió que nos retiremos esta semana y ella tiene que terminar de sacar sus cosas (de la casa que compartían). Yo lo que pido es la paz en esa casa porque mis abuelos viven ahí", agregó el cantante de salsa.

De esta forma, las continuas peleas entre Samahara Lobatón y Bryan Torres ocasionaron el fin de su relación amorosa, pues no es la primera vez en la que ambos se han visto envueltos en un problema así.