¡A sacar todo! Samahara Lobatón deberá retirar todas las remodelaciones de la casa de Bryan Torres

La conductora de televisión Magaly Medina presentó una comparación de la residencia que Bryan Torres compartía con Samahara Lobatón, destacando los cambios desde el pasado hasta el presente. Esto se debe a los conflictos frecuentes que han tenido lugar en la vivienda, protagonizados por el cantante y que han llevado a la necesidad de desalojar a su expareja.

En tal sentido, ahora la hija de Melissa Klug deberá retirar todas las remodelaciones de la casa de su expareja Bryan Torres dejando el hogar del salsero como era antes. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Samahara Lobatón retirará las remodelaciones de la casa de Bryan Torres

Luego del polémico enfrentamiento entre Samhara Lobatón y Bryan Torres, la hija de Melissa Klug deberá retirar toda la remodelación que realizó en la casa del salsero. Incluso, el propio Bryan Torres reveló que la casa es propiedad de su padre y que luego del fin de su relación, llegó a un acuerdo con su ahora expareja. "Esa casa es de mi papá, eso me costado mucho, todo lo he construído para mi hija, lamentablemente me han sacado de mi casa", sostuvo.

En las imágenes se observa que la casa tenía una apariencia diferente en comparación con la actualidad, ya que carecía de los acabados modernos que ahora exhibe. Se han instalado muebles empotrados, una cocina contemporánea, una sala y un dormitorio bien iluminados, además de contar con armarios, mesas de noche, muebles y cabeceras, entre otros detalles.

Recordemos que los vecinos de la zona también se han quejado de las constantes peleas de la expareja y detallaron que es Samahara Lobatón quien en muchas ocasiones habría agredido al salsero Bryan Torres.

Magaly Medina habló sobre la casa de Bryan Torres

Con su característico estilo, Magaly Medina criticó a Bryan Torres por obligar a Samahara Lobatón, quien está embarazada en la actualidad, a abandonar la casa que compartían. "Él dice que solo le va dar 8 mil soles, no, eso cuesta más de 8 mil soles y ella lo tiene que pagar a través de sus canjes", dijo en su programa.

Finalmente, Magaly bromeó sobre los supuestos "acabados" que el cantante dijo que tenía su propiedad antes de los canjes de la influencer. "Así era su casa jajaja él dice que tenía acabados, el tarrajeo con las justas jajaja (Samahara) agarra una comba y lo destroza antes de irse, te lo aseguro", sentenció sobre la casa de Bryan Torres.