¿Se acabó la amistad? Christian Meier tendría diferencias con integrantes de Arena Hash

El día de ayer se presentaron en el programa de Magaly Tv la Firme, Cynthia Martínez y Patricio Suárez Vértiz donde contaron detalles de este homenaje a Pedro que será el próximo 16 de febrero en el estadio San Marcos.

Sin embargo, fue imposible no comentar la ausencia de Christian Meier quien hace algunas semanas comunicó que no participará en este homenaje, pues al parecer tendría diferencias con Patricio Suárez Vértiz y Arturo Pomar, integrantes de la banda, Arena Hash.

¿No son más amigos?

Magaly Medina tuvo como invitados especiales el día de ayer en su programa a Patricio Suárez Vértiz y a Cynthia Martínez (viuda del artista), ambos se presentaron para invitar a las personas para que no se pierdan este 16 de febrero el gran homenaje que se le rendirá a cantante peruano con la colaboración de diversos artistas nacionales.

Sin embargo, quien al parecer brillará por su ausencia será Christian Meier quien comunicó que no será parte de este homenaje, sin brindar mucho detalles, hasta el día de ayer donde la conductora habría revelado el verdadero motivo de su ausencia.

Patricio fue el encargado de asegurar que el cantante si ha sido invitado pero es solo decisión de él aceptar o no esta propuesta en honor a su querido amigo.

"Christian está invitado pero le dejamos la libertad que él decida", dijo el hermano de Pedro.

Asimismo, la 'Urraca' reveló que Christian Meier debe estar en el concierto pues es integrante de la banda mas popular de los 80 en la que crecieron en el mundo musical junto a Patricio, Arturo y Pedro.

Incluso recalcó que ella también tiene diferencias con algunos artistas que han sido convocados pero igual no tuvo reparos en realizar el video promocional para este esperado concierto.

"Cuando me convocaron para cantar me dijeron que iban a estar algunas figuras de la farándula con las que no me llevo bien, dije, 'no me interesa quién está porque en este momento Pedro está por encima de nuestras pequeñeces, de nuestros egos", indicó la urraca.

Incluso, Magaly afirmó que el público también va para poder ver a la banda de la que Pedro fue integrante y en la cual tuvo mucho éxito.

"Creo que lo mismo debe de pasar con ustedes los Arena, que por un momento olvidar si había algún tipo de discrepancia, creo que todos deberían estar. la gente quiere ver a Arena Hash", agregó.

Pese a todo lo dicho tanto Patricio como Cynthia remarcaron que respetan su decisión de no ser parte de este maravilloso evento.

¿En los cines?

Cynthia Martínez viuda de Pedro Suárez Vértiz invitó a través de una conferencia de prensa a los seguidores de Pedro a que asistan el próximo 16 de febrero al estadio Nacional de San Marcos para poder brindarle un merecido homenaje.

"Todo esto nació gracias a Apdayc, a Jean Paul Strauss, quien fue el que lo propuso. Este concierto lo estamos realizando este 16 de febrero en el Estadio San Marcos. A Pedro no le gustaba mucho el título de homenaje, pero es bien merecido y la gente lo quiere hacer y habrán más de 20 bandas participando", comentó.

Asimismo, en esta conferencia se puede apreciar que se encontraba Arturo Pomar y Patricio Suárez Vértiz quienes anteriormente firmaron que tuvieron problemas con el organizador del evento por lo que no fueron invitados a este emotivo homenaje.

Pese a ello Patricia afirmó que son una familia por lo que estará en el escenario brindándole a su hermano un gran show junto a sus miles de seguidores.

"No estaba molesto... esto es una cuestión familiar y en la familia nos llevamos muy bien. Con familia siempre hay una buena relación, con Arturo nos llevamos bien, pero nunca ha habido una pelea. Sólo era una cuestión para ver que las cosas estén claras, he venido como invitado y aquí estoy. Es un homenaje a mi hermano, el mejor músico y tengo que estar aquí", dijo.

Por otro, lado Martínez reveló que Pedro ha dejado un legado por lo que se vienen muchas cosas hechas con amor, respeto y mucha responsabilidad.

"Y no hay ningún problema con él (Robelo), por eso, estamos aquí todos juntos. Lo más importante es el amor que le tenemos a Pedro, todos lo amamos, es lo más importante. Cualquier otra cosa queda en segundo, tercer lugar", agregó.

E incluso confirmo que podría tratarse de un libro una miniserie o tal vez una película en la que se pueda contar detalles sobre la vida del artista peruano.