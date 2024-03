¡Se adelantó el circo! Domínguez lanza polémica reflexión en redes: "No busco arruinarle la vida a nadie"

¡Qué buen chiste! Christian Domínguez es, hasta el momento, el nombre del 2024. Lamentablemente para él, sus ampays e infidelidades han hablado más que su talento y en las últimas semanas ha estado en el ojo de la tormenta. Tras la difusión de su ampay con Mary Moncada y sus chats "calentones" con Alexa Samame, el cumbiambero señaló que llevará terapia psicológica y, al parecer, estaría compartiendo sus "avances". En una reciente historia en Instagram, el cantante lanzó una polémica frase donde asegura no querer hacerle daño a nadie a pesar de sus errores.

Christian Domínguez en modo reflexión en redes

¿Las infidelidades persiguen a Christian Domínguez o Christian Domínguez persigue a las infidelidades? Preguntas con difícil respuesta, pero lo que sí es seguro es que el cumbiambero es tranquilamente "el infiel de la cumbia".

"Magaly TV, La Firme", como en los viejos tiempos, ampayó al cumbiambero siendo infiel esta vez a Pamela Franco y con ello, su relación de más de tres años se terminó. Tras esto, el cantante reconoció que había engañado a la cumbiambera más de una vez y prometió llevar ayuda psicológica para superar el "mal" que lo aqueja.

Este anuncio lo hizo en "América Hoy", donde se comprometió a ir a un psicólogo, lo cual lo confirmó en "El Reventonazo de la Chola". Ayer, "la nariz más chinguenguenchona de la cumbia" sorprendió con reflexivo mensaje en redes tratando de demostrar, quizás, que sus terapias están haciendo efecto.

Dominguez frase

"Que paz inmensa me da saber que dentro de todos mis problemas soy una buena persona y no busco jamás arruinarle la vida a nadie, esa tranquilidad no me saca ni aunque me tiren toda la mala vibra del mundo", fue el texto en sus redes sociales.

Sin embargo, lejos de ser aplaudido, las críticas no tardaron en llegar y muchos consideraron como una burla este mensaje. ¿Se habrá olvidado de sus infidelidades?

¿Shirley Arica también fue su "good time"?

Christian Domínguez volvió a las andadas este año. Cuando habían pasado poco más de cuatro años de su "alejamiento" de las infidelidades, un ampay con Mary Moncada y sus chats calentones con Alexa Samame hundieron su relación con Pamela Franco.

Eso no quedó ahí, ya que ahora se sumaría una más a la lista. En una reciente entrevista para un medio local, Shirley Arica "remeció" la farándula local y confesó que hace unos años, ella y Christian Domínguez estuvieron en salidas.

Sin embargo, la sorpresa fue más grande todavía cuando la popular "Chica Realidad" indicó hace cuánto años había sucedido este inesperado "affaire". "Salimos, nos conocimos, es algo que pasó hace cuatro años y nada más. La verdad que las Pamelas y los Christian me importan tres hectáreas de brócolis, ja, ja, ja", señaló fiel a su estilo Shirley Arica.

Este detalle llamó la atención ya que hace cuatro años, Christian Domínguez y Pamela Franco empezaron una relación sentimental y podría haber coincidencia entre las salidas que tuvo el cumbiambero con Shirley Arica y el inicio de su relación con la cumbiambera. Lamentablemente, este detalle no se puede confirmar porque la modelo no especificó el mes de sus salidas, pero, las redes sociales, no tardaron en especular que se podría tratar de un nuevo caso de infidelidad.