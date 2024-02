¡Se encienden las alarmas! Alejandra Baigorria preocupada tras radical decisión de Said Palao

¡Tenso momento! Alejandra Baigorria y Said Palao sorprendieron a inicios de año al comprometerse en la lejana Filipinas. Tras esta increíble pedida de mano, la rubia ha decidido concentrarse al 100% en la organización del matrimonio, por lo cual, cuenta, que se alejó de Esto es Guerra. Sin embargo, no todo sería felicidad para la parejita, ya que, en sus redes sociales, la "Gringa de Gamarra" alarmó a sus seguidores al mostrarse preocupada por una radical decisión tomada por el "Samurai". ¿Qué pasó?

Alejandra Baigorria preocupada por Said Palao

Una de las parejas del momento es Alejandra Baigorria y Said Palao. El integrante de Esto es Guerra sorprendió hace algunas semanas al pedirle matrimonio a la "rubia" en su viaje a Filipinas y el momento quedó enmarcado en sus redes sociales.

Desde ese momento, Ale ha estado muy al pendiente de los detalles de su futuro matrimonio que se llevará a cabo en el primer semestre del próximo año. Este anuncio emocionó a más de un allegado a la pareja y la ahora exchica reality no descarta que su boda sea televisada. Sin duda, quiere un "matri" a lo grande.

Sin embargo, a la par que va organizando minuciosamente cada detalle de su próximo compromiso, Alejandra Baigorria tiene que lidiar con algunas ocurrencias de Said Palao. En una de sus historias de Instagram, la "Gringa de Gamarra" alertó a todos sus seguidores al preocuparse más de lo normal por Said Palao.

"Miren el personaje que me acabo de encontrar al bajar a tomar desayuno ¿Qué es eso, amor?", preguntó Baigorria. "Tu motero favorito", le respondió Said Palao. "No te basta con judo, o sea ahora te pegas a los Baigorria, no puede ser, esa es influencia de los Baigorria", dijo en sus historias.

Preocupación al máximo

Eso no fue todo, ya que luego de mostrarse muy preocupada por la nueva incursión de Said Palao en el motocross, Alejandra Baigorria tuvo que aguantar ver a su prometido realizar algunas acrobacias propias de este deporte.

"Madre mía. Con el corazón en la boca ahora por Said Palao" , posteó en sus historias, mostrando una vez más que es muy protectora con las personas que más quiere.

Todo esto no es más que un nuevo pasatiempo de Said Palao, el cual, sin duda, no gusta nada en Alejandra Baigorria. Sin embargo, esto no impedirá que su feliz relación siga su curso y ambos se muestran más felices que nunca en redes sociales. ¡Qué viva el amor!