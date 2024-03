¡Se esconde! Priscila Mateo y Julián Zucchi: reportera es captada saliendo del 'depa' del actor

Julián Zucchi y Priscila Mateo vienen viviendo su historia de amor, a pesar de las críticas ambos decidieron mostrarse juntos, sin embargo, han sido criticados por unas polémicas imágenes captadas por el programa de Magaly TV la firme.

Y es que Priscila fue vista entrando y saliendo del departamento de Julián Zucchi tapándose el rostro para no ser reconocida, sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano.

En el ojo de la tormenta

En el último programa de Magaly TV la firme y la conductora explotó contra Julián Zucchi luego de exponer las imágenes donde se le vea Priscila Mateo entrando a su departamento a altas horas de la noche del viernes 15 de marzo.

En las imágenes se puede ver como Julián no tuvo la caballerosidad te acompañara al reportera a su taxi solo la vio desde lejos con una sonrisa de oreja a oreja a pesar de que es consciente de que su relación no es bien vista por el público.

Sin embargo lo que ha causado polémica es que la reportera visitó el departamento que comparte el actuar junto a sus hijos quienes se encontraban en ese momento en la vivienda pese a ello el argentino afirmó que Priscila no tuvo contacto con ellos ya que ella no entró a su casa.

"Él se queda cruzado de brazos riéndose y ella como perdida tratando de ocultarse y él la manda a los lobos", expresó Magaly bastante enojada con la actitud del argentino quien poco hizo por protegerla de las cámaras.

Y es que Priscila sale del departamento tratando de ocultarse El rostro como si sospechara que la estuvieran grabando pese a ello salió del departamento sola para dirigirse a un taxi.

A pesar de que la conductora aconsejó a su trabajadora no seguir en un romance con el argentino debido a que es un hombre que no es honesto ni leal al parecer la reportera prefiere seguir viviendo su cuento de hadas con el ex Parchís.

Cabe resaltar que la ex pareja de Julián, Yiddá Eslava recalcó que ella no tenía permitido poder llevar a su pareja a su departamento ya que Julián no se lo permitía ni siquiera para tomar alguna taza de café.

No sabes si estas polémicas imágenes nuevamente debilitarán la relación que de por sí está dañada entre el argentino y la actriz.

¿Julián Zucchi le pide a Priscila Mateo que renuncie a su trabajo?: "Ojalá tenga dignidad"

Magaly Medina se ha convertida en una de las principales críticas de Julián Zucchi. La popular "Urraca" ha manifestado que no le cree nada al argentino y en más de una ocasión aconsejó a su reportera, Priscila Mateo, alejarse del ex "Parchis".

Estos constantes "ataques" en su contra, al parecer, habrían colmado la paciencia del también actor e, indirectamente, le habría pedido a Priscila Mateo que deje de trabajar con Magaly Medina.

"Si Magaly Medina se lavó las manos en este tipo de denuncias. ¿Creen que va a tener un inconveniente en burlarse de su personal? Ojalá la periodista tenga dignidad y renuncie a su chamba, aunque me cuesta creer que la gente acepte trabajar para esta hueca", se puede leer en un comentario ex "X" (antes Twitter) al cual Julián Zucchi no duda en dejar su "me gusta" en clara señal de apoyo.