¡Lo adornaron! Nicola Porcella cuenta cómo se enteró que le eran infiel: "Ella estaba en la cama con alguien"

Nicola Porcella, exconcursante de 'La Casa de los Famosos México', ha compartido recientemente en el programa 'Haz Match' de Tinder Latam una vivencia personal acerca de una relación perjudicial que experimentó en el pasado. En una conversación franca con Ana Sáenz, presentadora del programa, el actor peruano compartió cómo se enteró por medio de un amigo cercano que su expareja le había sido infiel en el año 2015.

Recordemos que por estas fechas el actor tuvo una relación con Angie Arizaga, la cual terminó en el 2018 con acusaciones de maltrato e infidelidad. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Nicola Porcella revela cómo se enteró de infidelidad

En una entrevista en el programa 'Haz Match' de Tinder Latam, el ex participante de reality reveló que descubrió que fue engañado sentimentalmente en 2015 gracias a su amigo 'Zorro' Zupe. "Él me llamó y me dijo: 'Nicola, yo la fui a buscar y ella había tomado mucho.... no te quiero mentir. Entré al cuarto de uno de esos bungalows y ella estaba echada en la cama sin ropa con alguien'", relató el amigo de Wendy Guevara.

"Lo hice (lo de revisar el celular) cuando tuve una relación tóxica. Como sabía que ella me estaba engañando, no le revisaba su celular porque tú te quiere creer la mentira (...) Yo sabía que me estaba mintiendo y comenzó mi toxicidad. Como sabía que me hizo una, entonces yo también comencé a ser infiel. Fui muy celoso, ahora trato de estar con chicas que no me saque celos", añadió el exintegrante de 'Esto es Guerra'.

¿Quién le fue infiel a Nicola?

Aunque algunos usuarios de redes sociales sugieren que la expareja mencionada podría ser la modelo peruana Angie Arizaga, con quien Porcella tuvo una relación de aproximadamente cinco años, este dato no ha sido confirmado directamente por él. Por lo tanto, la historia sigue siendo un misterio ya que no se ha revelado la identidad de su ex pareja infiel.

Es importante destacar que la relación entre Angie Arizaga y Nicola Porcella se inició alrededor de mediados del año 2012, cuando ambos eran concursantes de 'Esto Es Guerra', y llegó a su fin en el año 2018. En el año 2015, se divulgaron grabaciones de audio en las que la exparticipante de reality denunciaba haber sido víctima de maltrato por parte de su pareja en ese momento, lo que generó acusaciones del público hacia Porcella como el presunto responsable del maltrato.