"Se pusieron atrevidas y me dejé llevar": Jonathan Maicelo se defiende por show subido de tono en discoteca

¡Débil de fuerza de voluntad! Jonathan Maicelo viene siendo noticia en estos últimos días a raíz de un show subido de tono que realizó en una discoteca. El boxeador se pasó de revoluciones y ofreció un espectáculo "calentón", el cual fue rechazado por el propio administrador del local quien incluso señaló sentirse estafado. Durante su presentación, el púgil bailó con varias chicas en el escenario y "perreó" hasta abajo con mucha vehemencia e incluso, no dudó en jalarles el cabello. Ante todo esto, el ex de Samantha Batallanos se defendió y acusó a las señoritas de provocarlo, ya que él solo se dejó llevar.

Jonathan Maicelo se defiende por show "calentón"

En medio de la polémica en la cual se encuentra envuelto, Jonathan Maicelo se presentó en Panamericana Televisión, específicamente en el programa "Todo se Filtra" y respondió de todo en una entrevista con Kurt Villavicencio, el popular "Metiche".

Los cuestionamientos iban dirigidos por el show "calentón" que ofreció en una discoteca el último fin de semana, pero, el boxeador no dudó en defenderse en todo momento. Justificando su acto, primero calificó como un "bailecito sensual con ropa" el grotesco show que ofreció.

Sin embargo, "Metiche" no se quedó callado y le hizo notar sus grandes errores en el escenario, pero Jonathan Maicelo se siguió defendiendo. Esta vez, no dudó en culpar a las chicas que subieron al escenario con él, ya que asegura haber sido provocado y solo se dejó llevar por la situación.

"Es un show normal, todos son adultos, a nadie se le somete y si ven las imágenes son las chicas las que me bailan a mí. Las chicas se estaban poniendo muy atrevidas conmigo y yo me dejé llevar, yo fui hasta el límite de ellas, no fui más allá", se defendió Jonathan Maicelo.

"En las discotecas uno habla con calle pero no es nada contra la mujer, al contrario, es para divertirse, no hay una agresión contra nadie", agregó.

Se defiende de denuncia de empresario

Otro de los puntos que expuso Magaly Medina hace unos días cuando presentó el informe del show "subido de tono" de Jonathan Maicelo, fue la denuncia que realizó el empresario que lo contrató, ya que el hombre de negocios lo acusó de regalar el licor en la discoteca.

"Respeto mucho al empresario porque yo tengo un negocio de comida donde vendo licor también, dime tú, cómo lo regalé si yo estaba en el escenario y no estaba cerca de los tragos, eso es falso. Yo soy empresario y mi negocio es justamente con tragos, con bebidas y son bastante costosos, yo no puedo botar el trago porque no es mi negocio", comentó.

Sobre el tiempo que estuvo en el local, descartó que haya sido menos de una hora como dejó entrever el empresario que lo contrató. Maicelo jura y rejura que estuvo alrededor de dos horas en el establecimiento, contradiciendo así la versión de su contratador. "Yo llegué a la 1 y salí casi a las 3. Yo estuve casi dos horas", acotó.