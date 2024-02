"Sentía que no encajaba en la sociedad", Gabriela Serpa habla sobre su diagnóstico de TDA

Gabriela Serpa se sincero y reveló detalles del diagnóstico que padece desde hace mucho tiempo el trastorno por déficit de atención conocido como TDA el cual le ha resultado perjudicial cuando se trata de sociabilizar.

La modelo reveló detalles de cómo se siente al no sentir que no encaja en algún determinado grupo y tiende a aislarse para buscar su comodidad.

Habla de su condición

Gabriela Serpa brindó una entrevista a un diario local donde fue consultado sobre su diagnóstico de tda y confesó que hay momentos en los que siente que no puede encajar en un grupo social y Esto fue bastante evidente en "La Casa de Magaly" donde la modelo se sintió aislada de los grupos que participaron de este reality.

La modelo reveló que durante las grabaciones del programa de Magali ella perdía la concentración por eso solía contar cosas.

La actriz de JB en ATV reveló que debido a los síntomas que tenía decidió a recurrir a ayuda profesional para saber a qué se debían estos malestares.

"Yo sufro de depresión y ansiedad y siento que no encajo en la sociedad. Veía videos en YouTube y me sentía identificada y me fui a que me diagnosticaran", sostuvo.

Incluso llegó a revelar que usa medicamentos desde muy joven y esto era motivo de vergüenza pues no sentía la confianza para confesar que padecía de TDA.

Sin embargo, actualmente ya no tiene problema en revelar su condición e incluso compartir su experiencia para que más personas en su misma situación puedan recurrir a ayuda profesional.

"Primero quería descartar autismo y me dijeron que no tenía autismo, pero lo que sí tienes es un posible TDA. Fui a una psiquiatra y me hizo ciertas preguntas y test y me dijo que sí tenía TDA (...) Antes me daba vergüenza porque es era tatu, pero creo que muchas personas sufren de eso, yo no me avergüenzo, es como una enfermedad cualquiera", sostuvo.

¿Planes de matrimonio?

Luego de continuos coqueteos con Alfredo Benavides, Gabriela Serpa decidió darse una oportunidad en el amor. El programa de Magaly Medina ampayó a Gabriela Serpa hace unos meses con un misterioso joven, quien es actualmente el enamorado de la popular "Gaby".

Han pasado algunos meses desde el inicio de su relación y Gabriela Serpa reconoce que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Por ello, en entrevista con un medio local, la actriz cómica no dudó en revelar los planes que tiene para su futuro y no descartó la posibilidad de contraer matrimonio con su chibolo.

"Obvio que sería lindo casarse, tener una familia, pero creo que todo a su tiempo. No descarto nada, pero ahorita quiero vivir este momento bonito y disfrutarlo", señaló Gabriela Serpa.

También reveló que en el pasado no pensaba en la posibilidad del matrimonio y mucho menos en formar una familia. Esto se debería a que no encontraba a la persona idónea, pero ahora que el amor llegó a su vida, piensa muy distinto.

"Si me gustaría tener un hijo o una hijita, no sé, lo que Dios quiera. Antes no pensaba eso, pero quemas etapas y ya quieres formar algo en el ámbito emocional", resaltó la actriz cómica.