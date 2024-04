¡Separación con Tinelli! Representante de Milett Figueroa cuenta que no hay fecha de retorno a Argentina

Los rumores de crisis entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli siguen encendiendo las redes. Según revelaciones recientes, la modelo peruana no tiene planes de regresar pronto a Argentina, lo que podría afectar su relación con el famoso conductor argentino.

Representante de Milett Figueroa revela que no hay fecha de retorno a Argentina

La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli está en boca de todos. Según informes recientes, la modelo peruana no tiene planes de regresar pronto a Argentina, lo que ha generado dudas sobre el futuro de su romance con el famoso conductor argentino.

En una entrevista con el programa "Desperezate", el representante de Milett, conocido como 'Papelito' Cáceres, confirmó que la modelo aún no tiene una fecha para volver a Argentina. Según él, Milett tenía previsto regresar para celebrar el cumpleaños de Marcelo el 1 de abril, pero esto no sucedió. En cambio, Marcelo viajó directamente a España, lo que ha hecho que surjan más dudas sobre su relación.

La panelista Mercedes Cordero contó lo que le contó Cáceres: "No hay fecha. No es que me haya dicho algo como: 'se pospuso el viaje y se reencuentran el 10′, no hubo eso".

Una de las razones detrás de esta situación podría ser un posible conflicto entre Milett y una de las hijas de Marcelo Tinelli, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. Solo se ha dicho que Milett se encuentra en Perú cumpliendo con compromisos laborales y promocionando su película.

Hermano de Milett niega ruptura con Marcelo Tinelli

En este sentido, el hermano de Milett, Helmunt Lindner, salió en defensa de su hermana y desmintió los rumores de separación. En una entrevista reciente, afirmó que la relación entre Milett y Marcelo está mejor que nunca y que están separados temporalmente por motivos de trabajo. Además, criticó a los que difunden información falsa sobre la pareja.

Según Lindner: "Te puedo decir que la relación de Milett y Marcelo está muy bien, mejor nunca, la razón por la que están en lugares distintos es por trabajo".

Mientras tanto, Marcelo Tinelli ha dejado claro que su viaje a España es por motivos laborales y no por problemas personales. Aunque ha pasado su cumpleaños lejos de Milett, él ha expresado que continúan en buenos términos y que pronto regresará a Argentina para continuar con sus proyectos en América.

En palabras de Tinelli: "Estoy arriba del avión volando a Madrid. Me lleva Amazon a festejar mi cumple, con algunos de mis hijos, para el reality de 'Los Tinelli'. Después vuelvo a Argentina y obvio que continúo en América".

La incertidumbre sobre el futuro de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue en el aire. ¿Lograrán superar esta distancia o será el fin definitivo de su romance? Solo el tiempo lo dirá.