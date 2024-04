¡Todo tiene su final! Marcelo Tinelli y Milett Figueroa terminaron su relación, según Yanina Latorre

¡Se derrumbó! Milett Figueroa y Marcelo Tinelli han sido, en los últimos meses, la pareja sensación en toda Argentina. El amor de ambos nació en los sets de "Bailando 2023" y cuando todos pensaban que las cosas marchaban bien, al parecer, sería todo lo contrario. Desde hace varios días, el posible término de la relación entre ambos es la noticia que está en "boca de todos" y ahora, según lo revelado por Yanina Latorre y el representante de la modelo peruana, al parecer, el amor se habría terminado.

Representante de Milett Figueroa revela que no tiene fecha de regreso a Argentina

Luego de su notable participación en "El gran chef famosos", donde fue una de las participantes más queridas de la primera temporada, Milett Figueroa dio el gran salto al extranjero para participar del reality "Bailando 2023" conducido por Marcelo Tinelli.

En ese instante, empezaron a vincularlos ya que el argentino no ocultaba su gusto por la bailarina peruana y, tras varios coqueteos, ambos formalizaron su relación. Han pasado varios meses y cuando todos pensaban que estaban más sólidos que nunca, esto sería totalmente falso.

Luego de todos los rumores respecto a su relación, la panelista Mercedes Cordero reveló que se puso en contacto con el mismo representante de Milett Figueroa, quien es el que organiza toda la agenda de la figura peruana. La sorpresa fue grande cuando le indicaron que la exintegrante de "Combate" no tiene previsto una fecha de regreso a tierras "gauchas".

"Le pregunté concretamente cuándo tiene planeado volver Milett a Argentina porque eso es clave. ¿Por qué regresaría de Perú si no es para encontrarse con Marcelo? Me dijo: 'no, no, un beso, gracias por preocuparte'. No hay fecha. No es que me haya dicho algo como: 'se pospuso el viaje y se reencuentran el 10′, no hubo eso" , detalló.

Estas declaraciones alimentan más los rumores de un distanciamiento en la popular pareja y fue Yanina Latorre, quien recientemente, destapó otra "bomba" respecto al romance del argentino y la peruana.

¿Qué dijo Yanina Latorre?

Una de las personas que parece saber mucho de la vida de Marcelo Tinelli es Yanina Latorre. Recientemente reveló la mala relación que tendrían las hijas del argentino con Milett Figueroa y ahora sorprendió con otra "bomba" que remeció la farándula argentina y también salpicó a la peruana.

Según comentó la argentina, el romance entre Tinelli y Figueroa no da para más y esto lo sabe de una fuente muy confiable, sin embargo, prefiere reservarse el nombre de su "mensajero".

"Rompió con la peruana aunque me lo niega. Algo pasó, somos muy amigos (con Marcelo Tinelli). Tengo un tema que no puedo contar, porque si no vendo la fuente, pero eso está finiquitado" , reveló Latorre.

Todo hace indicar que el presente entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no sería el mejor y estarían más cerca de terminar su relación que de dar un paso más en su romance. ¿Cuál será la verdad de todo?