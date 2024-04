Sergio Galliani revela por qué rechazó volver a ser a "Nachito" en AFHS: ¿Es un no definitivo?

¡Atención, fans de "Al Fondo Hay Sitio"! Si si se preguntaban si Sergio Galliani volvería a ser 'Nachito' en "Al Fondo Hay Sitio", les traemos la primicia. El mismo actor contó detalles sobre su decisión de no regresar al show. ¿Es un no definitivo?

Sergio Galliani cuenta por qué rechazó ser Nachito en AFHS

Si estaban esperando ver de nuevo a Sergio Galliani en la pantalla interpretando a 'Nachito', parece que tendrán que esperar sentados. El actor ha revelado por qué rechazó regresar al programa para retomar su papel como el querido personaje.

En una entrevista reciente con Jesús Alzamora y María Paz en La Lengua, Galliani explicó que decidió no aceptar la oferta para volver a la serie porque ahora prefiere dedicar su tiempo a otras cosas, como el deporte y disfrutar de la vida al aire libre.

"No me voy a comer 12 horas del día ahorita (...) Yo vengo de una familia longeva, quiero envejecer parado. Yo toda la vida he trabajado con la mente, por eso hago caminata de montaña y me gustan esas cosas", afirmó Galliani.

El actor también compartió que, aunque lo llamaron para participar en la nueva temporada de "AFHS", ha dejado de hacer televisión desde hace un tiempo. Según él, hay un mito en la industria que dice que si no estás en pantalla, la gente se pregunta cómo te estás manteniendo económicamente.

"Yo he trabajado toda mi vida para a los 50 poner un freno de mano. A lo que me dedico ahora es a disfrutar con energía, con juventud, y sobre todo manteniéndome como para llegar a los 100 años. Mi meta es llegar a los 100 años físicamente y estar parado", explicó el actor.

Los proyectos de Galliani

Esta decisión de Galliani de no volver a "Al Fondo Hay Sitio" ha sorprendido a muchos, pero él está decidido a vivir los próximos años de su vida con menos estrés y más disfrute, lejos de las exigencias de la televisión.

Desde que se alejó de la pantalla chica, Galliani ha estado ocupado con otros proyectos. Durante la pandemia, incursionó en el mundo empresarial y lanzó tres empresas diferentes, además de continuar con su carrera artística como parte de la banda de punk rock Chabelos.

En resumen, los fanáticos no podrán ver a Galliani de nuevo en "Al Fondo Hay Sitio", o quién sabe, Galliani podría cambiar de opinión, al menos para una aparición especial. Por lo pronto, los fans de AFHS podrán disfrutar de la nueva temporada de la serie que se estrenará el lunes 8 de abril de 2024.