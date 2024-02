Shirley Arica de lejitos con los futbolistas: "Trato de no vincularme con esa gente"

La popular modelo Shirley Arica ha decidido dejar claro su posición frente a los rumores que la han vinculado con futbolistas. En una charla reciente, Arica expresó su deseo de dejar atrás la imagen de "chica problema" y aclaró que está concentrada en su carrera y en rodearse de buenas influencias.

Shirley Arica de lejitos con los futbolistas

La reconocida modelo Shirley Arica ha decidido ponerle fin a los malentendidos y a las especulaciones que la vinculan con futbolistas. En una reciente entrevista, Arica expresó su deseo de dejar atrás la etiqueta de "chica problema" y aclaró que su vida ha dado un giro hacia la madurez y el enfoque en su carrera.

"Ya sé con quién me junto y con quién no", afirmó con firmeza Shirley, marcando un nuevo capítulo en su vida donde busca evitar situaciones que puedan afectar su reputación. La modelo lamentó ser etiquetada constantemente y expresó su deseo de cambiar esa percepción.

Respecto a su situación sentimental, Arica mencionó que, a pesar de recibir muchos mensajes de pretendientes por redes sociales, su enfoque está en su hija y en su carrera. "He madurado, ya no soy la chica impulsiva que contestaba", aseguró.

La modelo también abordó su relación mediática con el futbolista Christian Cueva. Aclaró que su participación en un programa en 2019 fue malinterpretada y dejó claro que ya no aceptaría reunirse con futbolistas. "Mi círculo social es distinto. Si voy a algún lado, es con amigos íntimos a discotecas... trato de ya no vincularme con esa gente, ya estoy más madura.", afirmó.

Evaluará oportunidades laborales

La polémica resurgió nuevamente con Shirley Arica, cuando ella y un amigo se les negó la entrada a una discoteca. Ante esto, la modelo tomó acciones legales y presentó denuncias en la comisaría y ante Indecopi. "Pueden clausurar el local o ponerle una multa fuerte", advirtió.

En cuanto a su participación en el reality chileno "Tierra Brava", Arica compartió detalles sobre su experiencia y su próxima visita al Festival de Viña del Mar. Sin embargo, expresó su frustración al comparar la invitación al festival con la discriminación en la discoteca que vivió en su propio país.

"Me han invitado al Festival de Viña del Mar, estaré allá unos días, viendo propuestas de trabajo. Imagínate, me invitan a Viña del Mar, pero no me dejan entrar a una discoteca en mi país", afirmó.

Shirley Arica, considerando las oportunidades laborales que le ha brindado su participación en el reality, no descarta quedarse a trabajar en Chile. "Hay propuestas, posibilidad de trabajo. Es lo único que busco y quiero ahora. Los años pasan, he madurado, la chiquilla de antes quedó en el pasado", concluyó Arica.

Con esta declaración, Shirley Arica busca cambiar la percepción mediática que ha rodeado su vida en los últimos años. Su enfoque está en seguir adelante con su carrera y rodearse de un entorno positivo, marcando así una nueva etapa en su vida.