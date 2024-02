Shirley Arica sobre reunión con Cueva, Yotún y Advíncula: "Nunca he tenido un trío"

¡Escándalo en el aire! Shirley Arica, la modelo y exchica reality, salió a aclarar los chismes que la vinculaban con un supuesto trío con Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula. La bomba estalló, pero la verdad, según la modelo, está lejos de lo que se había rumorado. Aquí te contamos todos los detalles de la declaración de Shirley.

Shirley Arica desmiente rumores

La farándula peruana está al rojo vivo con la declaración de Shirley Arica, quien salió al frente para desmentir los chismes que la vinculaban con un supuesto trío con los futbolistas Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula. La modelo y exchica reality aclaró los hechos en una entrevista exclusiva para "Amor y Fuego", desmintiendo las versiones que circulaban en los medios.

Con un tono claro y directo, Shirley Arica aclaró: "No he tenido ningún trío con nadie. Nunca he tenido un trío de hecho". La modelo quiso dejar bien en claro que los titulares que la involucraban en situaciones íntimas con los futbolistas eran exagerados y fuera de la realidad.

La modelo expresó su malestar ante las noticias que circulaban y detalló lo que realmente ocurrió: "Simplemente, dije que había estado en una reunión privada con ciertos futbolistas que había conocido". Arica se mostró molesta por la manera en que se tergiversaron los hechos y cómo se exageraron las especulaciones.

La 'Chica Realidad' dice que ninguno le gusta

Shirley Arica hizo énfasis en que su relación con los futbolistas no va más allá de una amistad y que no tiene ningún interés romántico en ninguno de ellos. En palabras de la modelo: "No es que haya tenido algo con alguno de los tres, para empezar ninguno de los tres me gusta, no tendría nada ni ahorita ni nunca".

La modelo ya había estado en el centro de la polémica en el pasado, con revelaciones en "El Valor de la Verdad" del 2019, pero aseguró que esos episodios no guardan relación con la reciente reunión privada. Ante la insistencia de los periodistas, Shirley reafirmó su posición: "Me he molestado obviamente porque no ha sido así".

Este nuevo episodio en la vida de Shirley Arica ha generado gran revuelo en la farándula peruana, y las redes sociales no han dejado de comentar sobre el tema. Los detalles de lo sucedido en la reunión privada siguen siendo un misterio, pero la modelo ya puso las cosas en claro. La farándula peruana no deja de sorprendernos, y seguiremos atentos a cualquier novedad.