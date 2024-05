"Sigo soltero": Alfredo Benavides aclara su situación sentimental tras ser captado besando a Cristina Rodríguez

Alfredo Benavides confirmó nuevamente que sigue siendo soltero y esperando encontrar a su pareja ideal, ya que el beso que compartió con Cristina Rodríguez fue simplemente un gesto de afecto. Como se ha recordado, el comediante fue visto en un club nocturno mostrando afecto hacia su amiga, aunque esta última enfatizó que no había ninguna relación sentimental entre ellos.

En ese sentido, el actor cómico enfatizó que se encuentra totalmente soltero y que el beso con su amiga solo fue parte de su cariño. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Alfredo Benavides aclara que sigue soltero

El actor cómico Alfredo Benavides se pronunció sobre el ampay en donde es captado besando a su amiga Cristina Rodríguez. Ante ello, él enfatizó que ambos mantienen solo una relación amical y descartó que mantengan algún amorío. Incluso, la propia Cristina Rodríguez detalló que quiere mucho al humorista, pues solo son amigos.

Por su parte, el 'Niño Alfredito' detalló que está actualmente soltero y que el beso con su amiga no le ha hecho daño a nadie. Además, espera que llegue la indicada a su vida. "No pude aguantarme y le di el besito, pero todo tranqui, es que soy muy cariñoso", detalló Alfredo.

"Sigo solterito, no llega la media naranja, pero seguro aparecerá cuando menos lo imagine y ahí sí que nadie me va a encontrar", acotó sobre su situación sentimental. "Estoy soltero, puedo divertirme, no le hago daño a nadie, pero si llega el amor, ya todo cambia", agregó el reconocido actor cómico.

El ampay de Alfredo Benavides

El lunes pasado, Magaly Medina compartió un video que mostraba a Alfredo Benavides disfrutando el fin de semana con una mujer de casi 40 años en uno de sus lugares habituales de diversión. En las imágenes, se les ve tomados de la mano y compartiendo apasionados besos el sábado 27 de abril.

Los reporteros de Magaly contactaron a la mujer, identificada como Cristina Rodríguez Fernández, para preguntarle sobre su relación con Alfredo Benavides. Para sorpresa de los periodistas, ella negó cualquier romance entre ellos.

"Yo a Alfredito lo conozco años, hace como 4 o 5 años. Es mi amigo, mi recontra amigo, mi pata, hay mucho cariño, pero no tenemos ninguna relación. No es mi 'good time', no seas loco, cómo va ser mi good time. No, besitos cariñositos nada más, es mi niñito, tú sabes que niñito es niñito. Como el niño Alfredito, como Alfredo Benavides no, yo más lo quiero como Niño Alfredito", dijo entre risas la mujer con la que fue captado Alfredo Benavides.