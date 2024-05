¿Hicieron click? Fabio Agostini estaría en coqueteos con Rosángela Espinoza tras su retorno a 'EEG'

Fabio Agostini volvió por la puerta grande a 'Esto es Guerra' y no dudó en sorprender a su público con un interés en particular, pues el modelo andaría en coqueteos con la 'Chica Selfie' con quien mantuvo una amistad de muchos años.

El modelo e influencer se mostró feliz y comprometido con su desempeño en el programa y confesó que vuelve más recargado que nunca tras haber estado fuera del Perú una larga temporada.

¿Nació una nueva parejita?

Fabio Agostini se mostró contento de volver a la competencia junto a sus amigos, pero en especial al lado de Rosángela Espinoza pues al parecer estaría naciendo el amor entre la parejita.

Said Palao fue quien 'vendió' a su compañero revelando que Rosángela ya lo había buscado para darle la bienvenida al modelo al programa.

"Lo que hablamos hace un rato de que la 'Rocha' estaba feliz con tu regreso que hacías falta en el programa", dijo Austin llamado al set al influencer.

Fue ahí donde Fabio reveló que no tiene problema si lo relacionan con la 'Chica Selfie' pues ambos se encuentran totalmente solteros, pese a ello, el modelo reveló que tiene un cariño muy fuerte por la influencer.

"Me dio la bienvenida como debe ser, yo a la 'Roucha' le tengo mucho cariño, estuvimos recordando viejos tiempos", dijo Fabio entre risas poniendo nerviosa a la chica reality.

Cabe resaltar que Rosángela se encuentra soltera desde hace varios años, de la misma manera Fabio quienes no han descartado conocerse más para quien sabe iniciar una relación en el futuro.

Fabio Agostini tuvo peculiar celebración al ganar "Tierra Brava"

Fabio Agostini, ese guapo modelo español que todos conocemos, se ha convertido en el campeón de "Tierra Brava". Sí, como leen. Este domingo 21 de abril, Fabio se enfrentó cara a cara con Luis Mateucci en una final que estuvo intensa.

El duelo final fue una verdadera prueba de fuego, con desafíos que pusieron a prueba no solo su fuerza sino también su mente. Desde el primer minuto, Fabio tomó la delantera, demostrando que no solo tiene músculos, sino también cerebro y corazón. Al final del circuito, nuestro campeón sorteó un laberinto y fue el primero en recoger la antorcha, coronándose como el gran ganador.





Y ahora, lo que todos quieren saber: ¿cuál fue el jugoso premio? Pues nada más y nada menos que 25 millones de pesos chilenos, que vienen siendo algo más de 26 mil dólares. ¡Nada mal para unos meses de competencia!

Fabio contó cómo usará el dinero que acaba de ganar para un medio chileno. "Voy a invertirlo en algo que me dé más dinero todavía. Estamos invirtiendo en propiedades junto a mi hermano. Vamos a ver qué se viene ahora", reveló.

Pero Fabio no solo se llevó el premio, también aprovechó para lanzar un mensaje a todos aquellos que no creyeron en él. En sus redes sociales no dudó en dedicarles unas palabras a sus haters: "Y por supuesto y no menos importante a todos mis Haters esta va por ustedes. ¡AQUÍ EL MÁS BRAVO SOY YO!", exclamó en su Instagram.