¡Sin pelos en la lengua! Cecilia Tait "fulmina" a Magaly: "Si con tanto billete se quedaba fea, sería una tonta"

¡Punto para la "Zurda de Oro"! Cecilia Tait viene incursionando en el mundo digital con un programa emitido por la señal de "Trivu" llamado "La Tait". En el estreno de su espacio, tuvo como invitada a Natalia Málaga y lo que más llamó la atención fue que hizo referencia a Magaly Medina. La exvoleybolista calificó como "poco agraciada" a la "Urraca" y esta vez, en una entrevista para un medio local, volvió a referirse a la conductora de espectáculos con duras palabras.

Historia previa

Durante sus declaraciones en su programa de "Trivu", Cecilia Tait mencionó su deseo de no ser relacionada con Magaly Medina, ya que la considera poco atractiva. De acuerdo con lo expresado por la exvoleibolista, si fuera homosexual, no se sentiría atraída por alguien como la 'Urraca', ya que buscaría enamorarse de personas que considera físicamente atractivas, dado que ella misma se percibe como una mujer muy hermosa.

Magaly Medina presentó un fragmento de la entrevista entre Cecilia Tait y Natalia Málaga, en el cual Tait expresaba lo siguiente: "Si yo tuviera que 'volverme gay', tendría que ser con alguien que supere a mis ex, o con alguien que yo admire, o tendría que ser una mamacita regia, pues yo no me voy a meter con una fea. Yo soy mamacita".

Esto motivó la dura respuesta de la esposa de Alfredo Zambrano, quien tampoco considera a Cecilia Tait como una persona agraciada para su gusto. Fiel a su estilo, no dudó en responderle con todo y sin tapujos.

"Alguien, por favor, que le pase un espejo a Cecilia Tait (risas). Ella se alucina una mamacita; mírate en un espejo. ¿Cuándo es su cumpleaños? Averígüenme para mandarle un espejo grande e inmenso de su tamaño. Pero qué gracioso", sostuvo la "Urraca".

Cecilia Tait saca un "zurdazo"

En una reciente entrevista para un medio de comunicación, Cecilia Tait habló sobre Magaly Medina una vez más. Al igual que hace unas semanas, nuevamente hizo referencia a la belleza y reconoció que es guapa, pero gracias a la plata y al maquillaje.

"Sí (es guapa), con maquillaje. Tiene un cuerpazo, se viste bien. Con plata hago lo mismo", mencionó en un inicio la "Zurda de Oro". Pero ahí no quedó todo, ya que Cecilia Tait dejó entrever que la esposa de Alfredo Zambrano tendría más de un retoquito y lo hizo muy a su estilo. "Si con tanto billete se quedaba fea, sería una tonta" , sentenció.

Por otro lado, comentó que muchas personas le pidieron que no responda a estas críticas, pero decidió hacerlo. "La gente me decía: "No le respondas, tú eres linda sin maquillaje. Tiene que ponerse tres kilos en la cara para salir bien'", acotó Cecilia Tait, quien seguramente tendrá la respuesta de Magaly Medina hoy en la noche.