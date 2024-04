Natalia Málaga responde fuerte ante rumores sobre romance con Eva Ayllón: "No juzguen"

En el último episodio de su podcast, la exjugadora de voleibol Cecilia Tait abordó directamente a Natalia Málaga sobre los rumores que vinculan a Eva Ayllón y sugieren que mantienen una relación sentimental. Recordemos que en redes sociales se ha difundido un fuerte rumores sobre esta presunta relación entre Natalia Málaga y Eva Ayllón.

Por tal motivo, la exvoleibolista Málaga no dudo en responder fuerte y claro a todas las personas que le cuestionan sobre este hecho. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Cecilia Tait cuestiona a Natalia Málaga

Durante el reciente episodio del podcast de Cecilia Tait, Natalia Málaga estuvo como invitada en el programa. Ante ello, la exvoleibolista Tait le consultó a Málaga sobre los rumores de su supuesto romance con la cantante criolla Eva Ayllón. Cabe resaltar que este rumor viene tomando fuerza en redes sociales, pues muchos internautas aseguran que ambas figuras mantendrían una relación.

"Quise informarme, antes de que me manden la pauta, voy a verificar si todo lo que me manda es verdad. Pongo 'Natalia Málaga... pareja de Eva Ayllón", comentó Cecilia Tait, muy sorprendida, al descubrir los comentarios que se hacen en redes sociales.

"Te acuerdas que una vez yo te pregunté, cuando fuiste a mi casa, y hablamos de esta situación. Me dijste: "Bueno, si alguien quiere salir del closet, que salga, pero no me j...", agregó Cecilia Tait, revelando algunos comentarios que habría dicho la ahora manager de Eva Ayllón.

Natalia Málaga aclara los rumores

En cuanto a Natalia Málaga, ella proporcionó una explicación sobre el significado detrás de la frase que fue revelada por la 'Zurda de oro' durante la transmisión de su programa. En ese sentido, no dudó en responder y aclarar de una vez por todas los rumores que vienen siendo difundidos en las redes sociales.

"Pero es un decir, que hablen lo que les de la gana, pero que no juzguen a nadie que no sabe la vida de nadie", dijo Málaga en el podcast La Tait. Para concluir, Cecilia Tait indagó directamente sobre por qué se asociaba su nombre con el de Eva Ayllón, y la exentrenadora de la selección peruana de voleibol respondió que la gente tiene una tendencia a ser 'morbosa'.

"No sé, la mente es morbosa (...) Me ven con Eva, con mil personas, ósea, por qué pueden alucinar...", puntualizó Málaga tratando de dejar atrás los rumores de su presunto romance con Eva Ayllón, el cual ha generado el interés de los internautas en redes sociales.