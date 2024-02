"Son golpes duros, no se lo deseo a nadie", Christian Cueva se quiebra tras pedir perdón a su familia

Christian Cueva ofrecía una entrevista exclusiva para el programa de América hoy donde pudo conversar sobre detalles de las equivocaciones que cometió durante su relación con Pamela López la madre de sus hijos.

El jugador se mostró afectado por todas las declaraciones que según él son falsas y que perjudican no solamente su imagen sino también la salud emocional de sus hijos sus padres y su esposa a quienes ha lastimado por sus actos.

Afectado por lo sucedido

Christian Cueva brindó una corta entrevista para el programa de América hoy donde aprovechó para nuevamente pedir perdón a su familia quienes se han visto perjudicados a consecuencia de sus actos.

El jugador recalcó que está atravesando por momentos muy difíciles y es que al estar en España debido a su carrera futbolística le impide estar cerca a su familia para poder enmendar sus errores.

Fue Ethel Pozo quien al finalizar la entrevista le preguntó al popular 'Aladino' que le diría a su esposa, fue ahí donde Christian recalcó sentirse muy afectado.

"Me gustaría tenerla al frente, decirle cuanto la amo, que me perdone porque esta situación ha sido dura para ella", dijo el pelotero.

Además, quiso recalcar que se siente en falta con sus hijos a quienes también ha lastimado con sus equivocaciones.

"Sobre todo que me perdonen mis hijos, me duele mucho esta situación", dijo con mucho esfuerzo al intentar no quebrarse.

"Son golpes duros, golpes bien duros, no se lo deseo a nadie y esta situación que estoy afrontando le sirva a muchas personas porque no es buena esta situación", finalizó el pelotero.

Confiesa vínculos con Rosángela y Chris Soifer

Tras varios días donde su nombre ha ocupado las principales portadas de espectáculos, Christian Cueva decidió romper su silencio y habló largo y tendido sobre sus infidelidades.

Uno de los temas que se puso sobre la palestra en estos días fue su presunto vínculo sentimental con más de una chica de la farándula. Entre los nombres que se barajaron estuvieron el de Chris Soifer y Rosangela Espinoza, por lo cual, el volante nacional habló fuerte y claro.

"Para mí, la mala decisión es haber conocido a otras personas que no pertenecían a mi mundo. Sí, conocí a muchas personas (Chris Soifer, Rosangela Espinoza y otras), no te lo voy a negar", empezó diciendo Christian Cueva.

Además, confirmó que solo conoció a modelos peruanas tales como Chris Soifer, Rosangela Espinoza, Shirley Arica, entre otras, pero en ningún momento tuvo algún vínculo sentimental o "affaire" con alguna de ellas.

"Te diría que sí, pero no es así. La única verdad es que sí, las conocí (...) para nada (tener un vínculo con ellas), solo las conocí y nada más", acotó Christian Cueva.