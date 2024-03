¡Sorpresa en redes! Pamela López reaparece con contundente mensaje tras nuevas disculpas de Cueva

La farándula peruana está que arde con el último capítulo del drama entre Pamela López y Christian Cueva. La influencer sorprendió a todos al reaparecer en redes sociales después de las nuevas disculpas del futbolista y, vaya que ha dejado a muchos con la boca abierta.

Pamela López tras las nuevas disculpas de Christian Cueva

Pamela López, ha vuelto a sorprender a todos con sus acciones después de las disculpas públicas de su aún esposo, Christian Cueva. Tras semanas de silencio, Pamela reapareció en sus redes sociales compartiendo un potente mensaje.

Después de semanas de silencio, Pamela López decidió compartir con sus seguidores lo que hizo tras el último pedido de perdón de Christian Cueva. Utilizando su cuenta de Instagram, la popular influencer reveló que celebró junto a la nana de sus hijos y luego se dirigió a la iglesia con sus pequeños.

Historia de Pamela López. (Foto: Captura de pantalla)

Y lo que más llamó la atención fue la frase contundente que compartió: "Cuando Cristo llama a un hombre, se le ordena venir y morir". ¡Pamela no se anda con rodeos!

Esta acción de la madre de los hijos del 'Aladino' generó un revuelo en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en expresar sus opiniones sobre la situación.

Las disculpas de Christian Cueva

Pero, ¿cómo fue el último perdón de Christian Cueva? En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el futbolista pidió disculpas a Dios y a su familia, especialmente a Pamela López. Reconoció que fue egoísta al no escucharla y lamentó las heridas que causó.

Además, el futbolista apareció en el programa web deportivo FUTMAX League donde dijo que priorizará a su esposa y sus hijos por encima de su carrera. Cueva también afirmó que sueña con regresar al Mundial por ellos.

Sin embargo, Pamela López no se quedó callada y respondió con fuerza en sus redes sociales, dejando claro que no piensa dar marcha atrás en sus decisiones.

En medio de todo este drama, la reconocida Magaly Medina también ha expresado su opinión. La conductora no cree en el perdón de Christian Cueva a Pamela López, afirmando que "las palabras no significan nada". ¡La farándula está que arde y Magaly no se queda callada!

Las redes sociales están inundadas de comentarios y reacciones de los seguidores, quienes no pueden esperar a ver qué sucederá a continuación en este intrigante drama de la farándula peruana. ¿Pamela López responderá directamente a Christian Cueva? ¿Habrá reconciliación o más sorpresas en el horizonte? Estaremos al tanto para contarte todos los detalles en la próxima entrega de este emocionante drama de farándula.