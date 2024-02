"Soy agnóstico, pero su espíritu no se ha apagado", Jaime Bayly recuerda con nostalgia a su hermana

Después de dos años de la muerte menor de Jaime Bayly, Doris Bayly, el conductor de televisión no dudó en recordar a su querido hermana mediante un emotivo video resaltando sus virtudes y la gran relación que llevaba con ella cuando estaba en vida.

Bayly usó sus redes sociales para rendirle un pequeño y significativo homenaje a su hermana menor al recordar dos años de su partida luego de un trágico accidente automovilístico que apagó sus sueños y sus ganas de vivir.

Extraña su presencia

Jaime Bayly usó sus redes sociales para recordar la triste partida de su hermana menor Doris quien lamentablemente perdió la vida en un accidente en Máncora el 16 de febrero hace ya 2 años.

El periodista publicó en sus redes sociales un conmovedor video para hacerle un pequeño homenaje a su hermana y es que ambos eran bastante unidos y se apoyaban en todo momento.

El escritor recordó ese trágico día en el que le comunicaron que su hermana había perdido la vida al norte del país.

"Murió con 59 años y yo cumpliré 59 en un par de días. Mi hermana no alcanzó a cumplir los 60, la atropellaron. Estaba montando bicicleta, a media mañana, cerca de su casa de playa, bien al norte del Perú, llamada Máncora, y la atropellaron, y murió a esa edad tan prematura", expresó Jaime.

Asimismo el conductor reveló que a pesar de que no tiene alguna creencia religiosa siente que el espíritu de su hermana se mantiene presente.

"Creo que su espíritu vive, su espíritu ha sobrevivido, su espíritu no se ha apagado, no ha expirado. Y cuando le hablo, le mando besos, recuerdos y abrazos, le digo que la extraño", reveló.

Incluso Jaime reveló que en alguna u otra oportunidad conversa con su hermana y hasta le pide favores tal y como lo hacía cuando estaba en vida y es que la partida de su hermana fue un duro golpe que le tocó atravesar.

"Confieso también que le pido favores, le pido que me ayude en tal cosa, que el rating del programa no siga bajando, que me ayude a no seguir engordando, favores entre hermanos. Toda la vida Doris y yo nos llevábamos muy bien, ella era y es todavía una poeta", finalizó.

¿Qué le pasó a Doris Bayly?

Este 16 de febrero, la poeta y periodista peruana Doris Bayly falleció en un accidente de tránsito en Máncora. El 17 del mismo mes, el Ministerio de Cultura lamentó su sensible fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

"Lamentamos el sensible fallecimiento de Doris Bayly, poeta y periodista peruana que publicó los poemarios Retrete para huérfanos (1997) y Chico de mi barrio (1998). Nuestras condolencias a sus familiares y amigos", escribió en su cuenta de Twitter.

La muerte de la hermana del también periodista y escritor Jaime Bayly se produjo en un accidente de tránsito registrado muy cerca de su domicilio, en el distrito de Máncora, en la región norteña de Piura.

Una unidad pesada atropelló a la poeta mientras conducía su bicicleta; el conductor la habría dejado abandonada y se habría dado a la fuga.

Testigos del hecho la trasladaron a una clínica de Máncora, pero por la gravedad de sus lesiones tuvo que ser evacuada a Piura para que recibiera tratamiento especializado. No obstante, cuando era trasladaba, a la altura del sector La Campana, Bayly falleció.