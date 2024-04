Stephany Orúe revela que sufrió un aborto espontáneo el año pasado: "Me deprimí"

En una confesión emotiva que sorprendió a muchos, Stephany Orúe, la querida actriz peruana, abrió su corazón durante una entrevista en el podcast de Carlos Orozco, 'Ouke'. La actriz, conocida por su reciente papel en la película "Vivo o muerto", reveló que sufrió un aborto espontáneo en 2023, un hecho que marcó profundamente su vida personal.

En una reciente aparición en el podcast 'Ouke' de Carlos Orozco, la reconocida actriz peruana Stephany Orúe compartió un momento profundamente personal y doloroso: la pérdida de un bebé durante el 2023. Actualmente, con atención mediática por su rol en la película "Vivo o muerto", Orúe abrió su corazón para hablar sobre un tema que, aunque común, rara vez se discute abiertamente.

"Tuve una pérdida el año pasado. Se los cuento porque creo que es importante hablar de esto, porque es más común de lo que uno piensa", expresó Orúe con emoción. Reveló que esta experiencia la marcó intensamente, llevándola a pensar inicialmente que algo no estaba bien con su cuerpo. Sin embargo, tras investigar más sobre el tema, comprendió que los abortos espontáneos son frecuentes, especialmente entre madres primerizas.

La actriz también reflexionó sobre la importancia de que el cuerpo esté bien preparado para el embarazo. "Eso me hizo pensar de manera más consciente lo importante que es que nuestro cuerpo esté preparado. Entonces, empecé a tomar ácido fólico, comemos sano. A nivel profesional también queremos estar bien asentados", explicó.

Eso no quiere decir que la situación no la afectó profundamente. "En el momento lloré muchísimo, me deprimí. Ya nos habíamos hecho ilusiones", añadió.

Orué y sus planes a futuro

Stephany Orúe no solo compartió su dolor, sino que también habló sobre sus esperanzas y planes futuros junto a su pareja, el músico Jorge 'Chino' Sabogal. La actriz se mostró esperanzada y llena de ilusión al hablar de sus deseos de formar un hogar y convertirse en madre, una meta que sigue presente a pesar de los obstáculos enfrentados.

"Después del divorcio yo quise estar un tiempo sola para reflexionar, pensar muchas cosas, hasta que conocí al 'Chino' y todo cambió. Realmente me siento plena con él, tenemos muchas cosas en común, como la pasión por la música", compartió Orúe sobre su relación actual.

En un momento de sinceridad, Stephany también abordó la idea del amor propio y la confianza, subrayando que no toleraría una infidelidad. "A ver, de arranque te diría que no porque traicionó mi confianza. O sea cómo podría volver a creer en él. Es como si se rompiera la magia", afirmó, destacando la importancia de la fidelidad y la confianza en una relación.

La revelación de Stephany Orúe no solo arroja luz sobre su vida personal sino que también sirve como un recordatorio de la importancia de hablar sobre temas difíciles, ofreciendo apoyo y entendimiento a quienes pueden estar enfrentando situaciones similares.