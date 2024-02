"Su esposa lo esperaba afuera y él en el ómnibus con la otra": Revelan nueva infidelidad de Christian Domínguez

¿Otra más? Christian Domínguez está en el ojo de la tormenta. Magaly Medina regresó a la televisión a finales del mes de enero y destapó una nueva infidelidad del cumbiambero, esta vez con Mary Moncada. A la lista se sumó Alexa Samame y, según el cantante, habría muchas mujeres más. Muchos han calificado al líder de la "Gran Orquesta" como un "infiel serial" a raíz de todos los casos de infidelidad conocidos y todo hace indicar que hay que sumar uno más, según lo revelado por la actriz Nancy Cavagnari.

Nancy Cavagnari destapa nueva infidelidad de Christian Domínguez

Durante la última emisión del programa digital de Carlos Carlín, la invitada estelar fue Nancy Cavagnari, una de las actrices más reconocidas a nivel nacional. La artista compartió roles con Christian Domínguez hace varios años en "Néctar en el cielo" y reveló haber sido testigo de una infidelidad por parte del cumbiambero.

La destacada actriz confesó que este acto de infidelidad se dio mientras el exconductor de "América Hoy" estaba casado con Melanie Martínez, por lo cual, le sorprendió el accionar del cumbiambero.

"Yo estuve grabando con él "Néctar en el cielo" (...) pendejo ese (Christian Domínguez) y tenía la esposa, la primera (Melanie Martínez) que lo esperaba afuera y él paraba en el ómnibus con la otra" , reveló Nancy Cavagnari.

Sin embargo, la actriz no quiso dar el nombre de la actriz con el que Christian Domínguez le había sido infiel a Melanie Martínez. "No te voy a decir el nombre de la actriz, pero con ella chapaban y todo lo demás", acotó Nancy Cavagnari.

Lo confrontó

Al ver estas actitudes de Christian Domínguez, Nancy Cavagnari no pudo quedarse callada y cuenta que en un determinado momento confrontó al cantante. Esto se habría dado en los mismos sets de grabación de la recordada serie "Néctar en el cielo".

"Un día sí le dije. Le dije que no haga eso (ser infiel)", comentó Nancy. Sin embargo, la respuesta de Christian Domínguez la sorprendió aún más que sus acciones, ya que simplemente se excusó: "Cuando le dije, él me dijo "No Tita, es mi problema", eso me dijo", señaló la artista.

Cabe destacar que durante el apogeo de la carrera artística de Christian Domínguez, los rumores de más de una infidelidad ya salían a la luz. La revelación de Nancy Cavagnari sería una de las tantas "sacadas de vuelta" que habría tenido el cumbiambero. ¿Seguirán saliendo más?