"Te pido perdón Priscila a ti y a tu familia": Yiddá Eslava hace mea culpa en redes

Yiddá Eslava decidió romper su silencio luego de haber señalado a Julián Zucchi como el culpable de su separación, es por ello que uso sus redes sociales para disculparse con Priscila Mateo, la actual saliente del argentino.

Cómo se recuerda la actriz declaró para el programa de Magaly que la reportera se había entrometido en su relación y hasta la tildó de ser una "cualquiera", por lo que decidió hacer un mea culpa.

Pide perdón

Yiddá Eslava sorprendió a propios y extraños al confesar en sus redes que desea cerrar este mal capitulo en su vida personal y empezó pidiendo perdón a Priscila Mateo, la actual saliente de Julián Zucchi.

En el corto vídeo la actriz recalcó que jamás quiso que la mal interpretarán por lo que no dudó en referirse a la reportera de Magaly y a su familia quienes han sido los más afectados.

"Siento correcto y dada la situación, lo que corresponde es disculparme públicamente con Priscila Mateo a pesar de que jamás fue mi intención dejar entrever que ella se metió en mi relación ya que no es cierto y lo declaré varias veces", dijo inicialmente.

Además, reveló que le cuesta expresarse por lo que incurre en los mal entendidos tal y como pasó estos últimos días donde crítico duramente a la reportera.

"Debo aceptar que a veces no se me entiende o me expreso mal y por ello tengo que asumir mis equivocaciones", aclaró.

Asimismo, se dirigió a Priscila y a su familia por haberse visto involucrados en una pelea de una ex pareja que trajo su pasado a la actualidad salpicando contra personas ajenas a la situación.

"Te pido perdón Priscila y a tu familia con total sinceridad desde el fondo de mi corazón por cualquier comentario que haya dicho y se hayan sentido dañadas", agrego Yiddá.

Finalizó diciendo que cierra ese capítulo gris en su vida y que ya no brindará más declaraciones a medios de comunicación.

"Quiero disculparme con mi público que no está acostumbrado a verme envuelta en este círculo mediático no se preocupen que para mí está función termino totalmente", concluyó.

Cabe resaltar que en su mensaje agradeció el apoyo de sus seguidores, de su familia y en especial de su pareja Ángel Fernández quien ha sido su soporte en estos momentos difíciles.

Yiddá Eslava "echa" al papá de Julián Zucchi y le recuerda su pasado

Yiddá Eslava también se mostró contrariada por las declaraciones del papá de Julián Zucchi. El "gaucho" había señalado que la artista busca ser el centro de atención y, como se mencionó líneas arriba, desconoció la infidelidad de su hijo.

Fue el propio Julián Zucchi quien salió en defensa de su padre y le pidió disculpas a Yiddá por sus expresiones, sin embargo, la excombatiente no se quedó callada y arremetió con todo en contra de su exsuegro.

"Ah sí, no se acuerda toda la historia que hizo acá con Gisela, busquen en sus archivos... no me va venir a decir a mí que no sabe de cámaras", dijo indignada.

Cabe destacar que Yiddá se remonta al 2018, cuando Julián Zucchi participaba en "El artista del año". Fue ahí donde Guillermo Zucchi, padre del ex "Parchis", conoció a Gisela Valcárcel e incluso estuvieron en coqueteos.

"Ahora que la vi, toqué y besé, me gustó mucho. Está muy bien físicamente, sobre todo bien cuidada. Tiene una linda boca, una linda mirada", dijo en aquella oportunidad Guillermo Zucchi sobre Gisela. O sea, de cámaras sabe bastante.