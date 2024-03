"Ten cuidado puedes resbalar con una patada", Rodrigo González advierte a Samahara Lobatón

Rodrigo González 'parchó' a Samahara Lobatón luego de que la influencer respondiera al parecer a 'Peluchín' por las críticas que recibió luego de nuevamente protagonizar un bochornoso momento junto a su pareja Bryan Torres.

La influencer se encuentra en el ojo de la tormenta ya que no es la primera vez que protagoniza peleas en la vía pública, pues hace ya algunos meses la parejita se fue hasta las manos por algún problema que habían tenido.

Rodrigo le responde a Samahara

El día de ayer Samahara Lobatón compartió una fuerte indirecta para quienes se han atrevido a criticar su vida personal tras hacerse público el video de la pelea que tuvo con Bryan Torres, en las imágenes se ve como la modelo corretea a Bryan y hasta incluso le reclama del por qué le pega si está embarazada.

Es por ello que Samahara compartió una imagen a todos sus detractores: "Tu opinión me resbala", indicó.

Este comentario fue respondido por 'Peluchín' quien le advirtió que debe ser precavida no con las personas que la critican sino con la persona que tiene al lado.

"Ten cuidado que lo que te haga resbalar no sea una patada de la persona que has elegido porque las opiniones no te deben importar sino la persona que tienes a lado", dijo el conductor de televisión.

Y es que el conductor recalcó que Samahara quiere pasar por paños tibios los episodios de violencia que protagoniza con su pareja.

Rodrigo González considera que las actitudes de la hija de Melissa Klug evidencian que es "una persona poco pensante, poco lúcida".

"Por eso está con quien está, es una persona que no se da cuenta de las cosas, que le parece divertido, que es así con la madre. Par de descerebrados es lo que son, por eso les va cómo les va", manifestó.

¿Qué dijo Samahara?

Las cámaras de "Amor y Fuego" sorprendieron al grabar a Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug, persiguiendo a Bryan Torres. Pero, tras eso, Lobatón no se quedó callada y rompió su silencio.

"Amor y Fuego" sigue siendo la sensación y esta vez, la protagonista es Samahara Lobatón. ¿Qué sucedió? Un enfrentamiento callejero con Bryan Torres después de las explosivas revelaciones de Geraldine Torres sobre chats comprometedores.

Samahara rompe su silencio. Al parecer, las críticas no afectan a la influencer. Después del caos en la calle, Samahara lanzó un mensaje directo en su Instagram: "¡Cuidado! Tu opinión me resbala". Una declaración sin pelos en la lengua.

Después de la tormenta, ¿viene la calma? Aunque las imágenes nos muestran a Samahara corriendo y gritando, la joven ha optado por el silencio. No ha confirmado aún si su relación con Bryan Torres sigue en pie. Las cámaras de "Amor y Fuego" también grabaron imágenes luego de la discusión y los dos se muestran de lo más normal, aunque Samahara le tira una llave a Bryan por la ventana para que él la recoja.