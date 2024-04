¡Tiene para rato! Robotín fue dado de alta tras 12 días hospitalizado: "Estuve a un paso del pie diabético"

¡Renace de sus aceites! En los últimos días, el mundo de "Chollywood" estuvo consternado por la repentina hospitalización de Alan Castillo, más conocido como Robotín. El hombre de hojalata padecía de una infección testicular debido a su avanzada diabetes, motivo por el cual estuvo 12 días postrado en cama. Tras este periodo de tiempo, el artista cómico posteó en sus redes sociales que fue dado de alto, sin embargo, deberá seguir con su tratamiento y reveló que estuvo a "un paso" de tener el pie diabético.

Robotín es dado de alta

Alan Castillo, popularmente conocido como Robotín, compartió una buena noticia mediante sus redes sociales. El artista cómico abandonó el hospital donde se encontraba en cama desde hace 12 días y podrá continuar su tratamiento contra la diabetes en su casa, con los cuidados respectivos de por medio.

"Después de 12 días hospitalizado hoy me voy a casita para seguir el tratamiento vía oral (pastillas) y con insulina diaria por un buen tiempo, estaré unos días en reposo y luego a seguir trabajando como siempre ", señaló en el inicio del extenso comunicado que posteó en su cuenta de Instagram.

Además, señaló que estuvo a un paso del pie diabético, por lo cual destacó el buen cuidado en la alimentación que deberá tener desde ahora. Así, el ex de Robotina agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño y también mandó un contundente mensaje para las "falsas amistades".

"Gracias por sus oraciones, por sus mensajes de aliento y por su apoyo constante. Ahora me doy cuenta el cariño que me tienen, ahora me doy cuenta quién es quién y quién no. Gracias infinitas a mi familia y amigos que se preocuparon por mi salud, que me visitaron, que me llamaron, que me apoyaron, se vienen cambios para bien y a cuidarse mucho. La diabetes es una enfermedad de por vida y si no cuidamos la salud no podemos hacer nada", agregó Robotín.

Detalles de su enfermedad

Días antes de que le den de alta, Robotin había realizado duras confesiones para un medio de comunicación. "La diabetes es la peor enfermedad que hay. Ahorita estoy en 240 con insulina, y eso es malo porque debe estar en 150 o menos", empezó señalando Robotín. Además, pese a que en estos momentos el apoyo de sus amigos es importante, Alan Castillo hizo una triste confesión y reveló que "hay días en los que no viene nadie".

Sin embargo, el apoyo de su familia sí lo tiene al 100%, ya que se pudo conocer que sus familiares le organizaron una chuletada pro salud para poder ayudarlo. Incluso, el ex de Robotina no descartó, en su momento, realizar una actividad en Lima.

"Mi familia en Trujillo hará una actividad este sábado, ojalá que la gente vaya a apoyar. En Lima quiero hacer un evento con cómicos, se comunicó conmigo el 'Chino Risas' y estamos viendo la fecha", añadió en aquella oportunidad.

Para finalizar, Robotín señaló que todo esto lo ha llevado a una profunda reflexión respecto a su estilo de vida y su alimentación. Si bien tiene fe en que saldrá adelante tal cual "ave fénix", hizo una dolorosa confesión. "Igual tengo el páncreas y el hígado que están dañados", sentenció.