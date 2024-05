¡Todo calculado! Ignacio Baladán revela detalles INÉDITOS de la pedida de matrimonio a Natalia Segura

¡El poder del amor! Ignacio Baladán causó gran revuelo en las últimas horas con una ingeniosa propuesta de matrimonio al interior de "La Casa de los Famosos". El acto de amor del ex "Esto es Guerra" conmocionó a más de uno, quienes ya lo visualizan como el "novio del año". Las preguntas sobre el cómo y cuándo decidió realizar la pedida de matrimonio estuvieron a la orden del día, por lo cual, el uruguayo decidió responder y reveló detalles totalmente INÉDITOS de la pedida de mano. ¿Qué dijo?

Lloró de emoción

Hace un par de días, Ignacio Baladán sorprendió al mundo con una ingeniosa propuesta de matrimonio a Natalia Segura. La influencer colombiana y el uruguayo se dieron el "sí" luego de un emotivo momento, el cual quedó retratado en las imágenes que ya son virales en redes sociales.

El exintegrante de "Esto es Guerra" ingresó a "La Casa de los Famosos" en medio de gran alegría y emoción por parte de todos sus seguidores. Durante el reto "Congelados", Ignacio Baladán aprovechó para acercarse a su novia con un ramo de flores, dedicándole unas tiernas palabras.

"Somos el uno para el otro, no me quiero separar de ti, te voy a amar, te voy a cuidar... Por favor, quieres...", sin lograr terminar completar la frase se quebró. En ese instante el jurado anunció que Natalia ya se podía mover, y de inmediato la modelo abrazó desesperada a Ignacio respondiendo con un rotundo 'Sí'.

Las lágrimas en ambos no paraban de caer pues su relación se ha ido fortaleciendo con el pasar del tiempo y es que la parejita se mostraba feliz de tener un romance sano y con la bendición de sus respectivas familias.

Asimismo, diversos usuarios se mostraron emocionados por esta emotiva pedida de mano que dejó a los demás concursantes atónitos con esta muestra de amor. "Y que sea hasta la eternidad", "Hermosos me encantas este tipo de historias", "Tan bello, que hermosura de hombre", "Que lindo chico se ve q tiene buenos sentimientos", "Muchas felicidades" , fueron algunos de los comentarios.

Ignacio Baladán revela detalles de la pedida de mano

Uno de los mayores sueños de Natalia Segura ha sido el dar el siguiente paso. Como la mayoría de mujeres piensa, la colombiana quisiera vestirse de blanco para poder tener su gran día y luego de varias decepciones, hoy el amor tocó su puerta.

Ignacio Baladán llegó a su vida y desde ese momento, todo cambió para "La Segura". La influencer colombiana y el uruguayo compartieron algunos detalles reveladores detrás de esta gran escena de amor.

"Lo pedí hace un mes medio", dijo el modelo. "¿Antes que yo dijera lo que dije? Mentira" , le preguntó su novia. "Sí, yo llamé a la producción y hace 5 días me llaman y me dicen: 'va, tal día'. Y yo dije en una", detalló Baladán, quien le advirtió a La Segura que quiere planear todo con tiempo.