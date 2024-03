"Todo fue broma": Samahara se "echa" para atrás y defiende a Bryan Torres tras revelar que la golpeaba

¿Todo bien en casa? Samahara Lobatón se encuentra, una vez más, en el ojo de la tormenta. La hija de Melissa Klug se comunicó con la producción de "Magaly TV, La Firme", luego de que se revelaran unos chats donde ella reconoce las agresiones que le habría propinado Bryan Torres. Sin embargo, para sorpresa de todos, la popular "Sacachaira" defendió al ex "chupe" de Jefferson Farfán y señaló que las conversaciones son reales, pero todo fue a modo de broma.

Mejor amigo la "echó"

La semana pasada, "Magaly Tv, La Firme", en el "Día Internacional de la mujer", tuvo como invitado en su set al mejor amigo de Samahara Lobatón. Pese a lo importante de la fecha, Erick Farfán contó grandes detalles de la "tormentosa" relación que habría vivido la hija de Melissa Klug con Bryan Torres.

Sin embargo, lo que más polémica causó fue cuando el mejor amigo de la influencer reveló que tenía pruebas donde confirmaba que Samahara sufría de violencia doméstica. "Tiene chats donde ella le pide ayuda auxilio porque "El Bryan" le había golpeado", dijo Magaly.

Es así como Erick confesó que el pasado 25 de octubre la hija de Melissa club lo llamó desesperada afirmando que su pareja la había golpeado.

"Ella me llama, yo ya había perdido contacto con ella me quedé sorprendido porque me llamó llorando, un llanto incontrolable, ella quería que yo vaya a recogerla a la casa de Bryan. Yo le mandé un taxista de mi confianza para que él la traiga a mi casa, pero ella nunca sube al taxi se quedó ahí con Bryan", comentó.

Finalmente, confesó que Samahara Lobatón le confesó en ese momento que su enamorado la había golpeado y que incluso la había jalado de los cabellos.

Samahara asegura que las "agresiones" de Bryan fueron broma

Estas declaraciones de Erick Farfán, mejor amigo de Samahara Lobatón, causaron gran revuelo en la farándula peruana. Sin embargo, la sorpresa fue aún mayor, ya que, en una reciente conversación con el programa de Magaly Medina, la influencer señala que todo se habría tratado de una broma.

"Los pantallazos que tienen son de un grupo donde estábamos los tres para empezar y nunca fue en modo literal, siempre fue en modo broma" , dijo la joven influencer.

Las palabras de Samahara Lobatón fueron desacreditadas por Magaly Medina, quien tuvo un fuerte mensaje en contra de la hija de Melissa Klug. Para la "Urraca", la popular "Sacachaira" estaría mintiendo y bastante.

"No, o sea, no, yo no lo creo. Dice "Bryan me pegó" y ahora viene a decir que es una broma. Esto no es una broma, no le veo nada de broma, porque le estaba pidiendo auxilio a su amigo", señaló Magaly Medina.