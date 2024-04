Tomás Suárez Vértiz le dedica emotiva canción a su madre: "Me has demostrado tu amor incondicional"

Próximos a celebrar el Día de la Madre, Tomás Suárez Vértiz sorprendió a su progenitora con un tema musical dedicado a ella, a su amor incondicional no solo por sus hijos sino hacia su esposo.

Tomás compartió en su Instagram un extracto de lo que fue esta emotiva canción llamada 'Incondicional' e invitó a sus seguidores a dedicar esta canción a su persona favorita para expresar su amor a través de su canción.

Con los sentimientos a flor de piel

El legado que ha dejado Pedro Suárez Vértiz continúa y esta vez a través de su hijo menor Tomás quien hace poco anunció que se dedicará a la música como solista y seguirá las enseñanzas de su padre quien en vida fue su principal maestro para amar el arte.

Es así que Tomás usó sus redes para publicar una nueva canción que ha lanzado en honor a su madre quien es una persona a la que el admira por la forma en como cuida de sus hijos y por la manera de cuidar a su padre hasta sus últimos días.

"Mamá, toda mi vida me has demostrado tu amor incondicional, por eso este Día de la Madre quiero dedicarte una canción que demuestra todo el amor que siento por ti", empezó diciendo Tomás.

Cabe resaltar que esta canción se ha realizado con motivo de incentivar una campaña por el Día de la Madre con una conocida marca de vinos, pese a ello no deja de ser especial por ser un gesto significativo de Tomás hacia su madre.

"Tú también puedes dedicarle "Incondicional" a tu mamá, solo escanea el código QR comprando tus Tabernero Gran Rosé o Borgoña Semi Seco", finalizó escribiendo en redes.

En el corto video promocional se ve al menor de los Suárez Vértiz tocando el piano con el cuadro de su madre al lado recordando todas las veces que su madre fue incondicional en su familia.

"Incondicional porque sacaste adelante a 3 hijos contra todo. Incondicional porque estuviste al lado de tu esposo en los momentos más difíciles", decía un pequeño fragmento del video.

Diversos usuarios felicitaron a Tomás por llevar el talento de su padre en las venas y así seguir dejando huella en la música peruana.

Tomás, hijo de Pedro Suárez Vértiz, sobre tributo al músico

El pasado viernes 16 de febrero, el estadio San Marcos vibró con emoción y nostalgia durante el homenaje al inolvidable Pedro Suárez Vértiz. El hijo menor del querido rockero nacional, Tomás Suárez Vértiz, se sumó al tributo tocando los teclados junto a la banda Arena Hash, en un evento que congregó a más de 30 mil personas.





Tomás, visiblemente emocionado, soltó la emoción del momento: "Ha sido una noche soñada, nunca había tocado en un escenario tan grande pero salió bien. Agradezco al público por su cariño, siempre me dicen que mi papá era correcto, era humilde y cada día y compruebo que mi papá es el amigo de todo el Perú".

Y el chico no solo nos regaló teclas y buena onda, sino que nos metió en su historia con la música: "Me enseñó a tocar el piano, me puso en clases de canto y hasta me mandó al coro en el cole. ¡Así nació mi amor por la música! No sé si me tire de lleno, pero la música es mi pasión, antes que el fútbol".

Además, días después del concierto colocó un emotivo post sobre su padre: "Hay veces en las que pienso: '¿Que puedo hacer para demostrar lo mejor de mí en la vida?'. Sin embargo, esta vez me tocó cavilar (y con mucha presión propia): '¿Cómo logro siquiera interpretar el 1% de todo lo que creaste?'. Esto es para ti papá. Todo esto es para ti".