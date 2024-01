"Tragos van, tragos vienen": ¿Johanna San Miguel confirma fogoso encuentro con "chibolo" Raúl Carpena?

¡La chibolera no descansa! Esto es Guerra empezó su temporada 2024 y su estreno sacó chispas. A la ya conocida rivalidad entre Johanna San Miguel y Katia Palma, salió a la luz un evento desconocido para muchos. Se pudo conocer que la popular "Chata" y Raúl Carpena habrían tenido un "fogoso" encuentro en la maletera de un carro. La conductora no se quedó callada y fiel a su estilo, respondió sobre el "affaire" que habría tenido con el "chibolo", dejando un polémico mensaje.

¿Johanna San Miguel tuvo encuentro con Raúl Carpena?

En estos primeros días de Esto es Guerra 2024, Johanna San Miguel y Raúl Carpena han estado en el foco de atención. En una de las secuencias del reality, la presentación de Kevin Díaz movió el piso a más de uno y lo pusieron "al centro" para "coquetear" con la "Chata".

De inmediato, a son de broma, Raúl Carpena se acercó para bailarle a Johanna San Miguel y, sin querer queriendo, terminaron revelando una candente anécdota entre ambos. Todo habría ocurrido en una maletera y el guerrero chiclayano no dudó en dar mayores detalles al respecto.

"Nada, es una broma con la chata... por ahí me han reclamado, pero son cosas del pasado. Son recuerdos bonitos", señaló el chibolo.

Además, no dudó en "echar" a Johanna San Miguel y reveló que la conductora siempre le lanza "miraditas". Esto no ha pasado desapercibido a sus ojos y expuso a la "Chata en televisión nacional.

"La chata habla así porque habla con dolor porque esta carabina deja rastros, a veces está hablando con Cristian y voltea a mirarme, son cosas que uno sabe reconocer", acotó Raúl Cárpena.

La "Chata" sorprende con revelación

Johanna San Miguel no se quedó callada y, fiel a su estilo, respondió sin pelos en la lengua a lo dicho por Raúl Carpena. Según confesó la rubia conductora, fue el chiclayano quien le quiso robar un beso, sin embargo, no pasó nada. "Me quiso chapar, quiso engatuzar a la tía", dijo entre risas.

Asimismo, detalló la verdad del episodio de la maletera y explicó cómo fue que ambos terminaron en ese espacio. La "Chata" sorprendió a más de uno con su confesión, la cual, seguramente, traerá cola.

"No había espacio, estábamos yendo a un concierto del Grupo 5 y como somos pequeñitos nos metieron a la maletera. Cervezas van, cervezas vienen y el chico pensó que yo iba caer rendida a sus brazos. Iluso, empezó a hacerme preguntas. Yo lo veo como madre, tenía un problema, y él se iba acercando. Yo le dije 'si tú me quieres chapar, estás equivocado porque donde yo como no ca**", acotó Johanna San Miguel.