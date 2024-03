"Tu carrera se irá al tacho": Lourdes Sacín advierte a reportera de Magaly Medina por pensar en renunciar

Lourdes Sacín participó en una transmisión en directo con el programa 'Magaly TV: La Firme' para abordar el caso de Priscila Mateo, una reportera de espectáculos que se encuentra en el centro de la controversia después de que se hiciera público su romance con Julián Zucchi.

Ante ello, la recordada expareja de Andy V le aconsejó a Priscila Mateo que no renunciara al programa de la 'Urraca', ya que esto podría perjudicar su carrera. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Lourdes Sacín aconseja a Priscila Mateo

La antigua reportera, Lourdes Sacín, trabajaba en la casa televisiva de Latina cuando se vio envuelta en una relación complicada con Andy V, con quien tuvo un hijo y enfrentamientos legales. A pesar de sus esfuerzos por continuar trabajando en canales de cable y como corresponsal después de la ruptura con el cantante, su carrera periodística llegó a un fin abrupto.

A partir de entonces, le resultó difícil obtener empleo en canales de televisión de señal abierta. Ante ello, no dudó en darle unos consejos a la joven Priscila Mateo, quien tiene pensado renunciar al programa de Magaly Medina. Recordemos que la reportera de la 'Urraca' está en una relación amorosa con Julián Zucchi, expareja de Yiddá Eslava.

@l0veebomb Un abrazo muy fuerte hermosa! me senti muy identificado con tu historia y entendí el quiebre en tu voz, no merecias nada de lo malo q te paso y deseo de todo corazón que puedas recuperar lo que amabas a hacer. Tu historia debe ser contada y escuchada por otras mujeres 🤍@lourdessacinreydecastro #magalytvlafirme #fypシ#priscilamateo #juliansuki ♬ sonido original - em

Ante ello, ha recibido muchas críticas en redes sociales por un malentendido que la propia Yiddá Eslava salió a aclarar. Este tema no ha sido ajeno a Lourdes Sacín.

"No es lo mismo estar en un canal de señal abierta ganando una suma de dinero que no todos los reporteros tienen, con un canal de cable que tienen un presupuesto más bajo. Mi carrera en televisión se fue al tacho completamente y eso es lo que le está pasando a Priscila (Mateo). Se va arrepentir, a mi hasta el día de hoy me duele en el alma, así que no debe dejar su carrera", contó la exreportera Sacín entre lágrimas.

¿Priscila Mateo renunciará a Magaly TV: La Firme?

En su programa más reciente, la presentadora de "Magaly TV: La Firme" informó que la reportera Priscila Mateo expresó su intención de dejar el programa. Esto se debe a su constante relación con Julián Zucchi, quien es la expareja de Yiddá Eslava.

Por tal motivo, Magaly Medina indicó que respeta las decisiones que cada individuo pueda tomar en relación a su trayectoria profesional. Sin embargo, lo que más le preocupaba era que Priscila Mateo saliera perjudicada debido a la situación. "Las puertas están abiertas en este programa para quien no se sienta cómoda trabajando aquí, pero lo que me revuelve en las entrañas es que esta chica salga perjudicada por este tipo", manifestó Magaly Medina.

"Ella es una madre de familia, madre soltera. Tiene un hijo para mantener y tiene que pensar en él", finalizó sobre la situación de su reportera.