Tula Rodríguez aclara su participación en AFHS: "No busco 'serruchar' a Charito"

La llegada de Tula Rodríguez a la popular serie "Al Fondo Hay Sitio" ha causado revuelo en las redes sociales, especialmente después de que se filtraran imágenes suyas en la cocina de Charito. Sin embargo, la actriz ha aclarado que su participación es temporal y no pretende desplazar a ningún personaje establecido de la serie.

Tula en AFHS no quiere serruchar a Charito

Tula Rodríguez, conocida por su carisma y talento, ha vuelto a captar la atención de sus seguidores tras su aparición en la cocina de Charito en "Al Fondo Hay Sitio". Las imágenes rápidamente circulaban por las redes sociales, suscitando todo tipo de especulaciones. Sin embargo, la actriz se ha apresurado a aclarar que su presencia en la serie es solo temporal y no tiene intenciones de "serruchar" a nadie, especialmente no a Mónica Sánchez, quien interpreta a Charito.

"Los actores de 'Los Otros Concha' fuimos a grabar a la residencia de Las Lomas, y estuve en la cocina de Charito, obvio, en mi personaje de Estela", explicó Tula entre risas.

Luego ante la pregunta: "En redes sociales piensan que podrías 'serruchar' a Mónica Sánchez a futuro". Tula aseguró: "Nooo, olvídate. Yo no llego para quedarme ahí, yo llegué como Estelita. En la vida real yo le tengo mucho cariño y respeto a Mónica". Con ello desmintió cualquier rumor de rivalidad.

En su declaración a los medios, Tula destacó la buena relación y el respeto mutuo entre ella y Mónica Sánchez. "El día que grabamos, hemos conversado y bromeado, cada una en lo nuestro, hay mucho respeto y cariño", comentó. Además, subrayó que su objetivo es sumar y no restar, buscando enriquecer la producción con su participación.

¿Estrategia para competir con estreno de serie en Latina?

La colaboración entre las producciones de "Los Otros Concha" y "Al Fondo Hay Sitio" se produce en un momento clave, justo cuando América Televisión busca competir con la nueva serie de Latina, "Pitucas sin Lucas". "Con todo mi corazón, deseo que les vaya bien a todos", expresó Tula. "Cuando mejor le vaya a la producción nacional, todos vamos a tener más trabajo. Es normal pedir que mi producción siga liderando. Y si las dos series del canal se unen, es estrategia y es válido".

Tula también compartió momentos de su rutina diaria durante las grabaciones, demostrando el ambiente ligero y divertido del set. "Ya me sacaron el maquillaje. ¿Qué me echas, amiga? Qué elegancia la de Francia. Para mí que le echan del otro pomo. A ella yo le vi que estaba echando moco de gorila en el pomo de gel. ¿Eso qué fue? Un truquito. Sí me engríen, no me puedo quejar", relató con humor.

Así, Tula Rodríguez despeja cualquier duda sobre su papel en "Al Fondo Hay Sitio", reafirmando su compromiso con la diversión y el entretenimiento, lejos de cualquier controversia o drama fuera de las cámaras. Su regreso a la serie ha sido bien recibido, y sus fans seguramente estarán atentos a cada uno de sus movimientos en pantalla.