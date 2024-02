"Un concierto de música y amor", Cynthia Martínez y sus emotivas palabras tras el homenaje a Pedro S.V

El día de ayer una sola voz se unió para recordar al gran Pedro Suárez Vértiz, diversos artistas se sumaron para cantar los éxitos del cantante que marcaron la vida de muchos peruanos.

Cynthia Martínez, su esposa y fiel compañera usó una vez más sus redes sociales para agradecer y contar desde su perspectiva como vivió esa noche llena de personas que admiran y disfrutan con las canciones de Pedrito.

Un concierto de amor

El día de ayer se llevó a cabo el concierto 'Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos', un concierto en honor a Pedro Suárez Vértiz, el cual congrego a diversos artistas peruanos que no dudaron en sumarse a esta causa para celebrar la vida y carrera musical de Pedrito.

Artistas como, Tommy Portugal, Cielo Torres, Nina Mutal, Deyvis Orosco, Jean Paul Strauss, Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez, Ezio Oliva, Eva Ayllón, Raúl Romero, Gian Marco, Patricio Suárez Vértiz, Arturo Pomar, entre otros, disfrutaron de una noche inolvidable en la que el público sintió todo ese amor que ha logrado ganarse Pedro a lo largo de su vida.

Cynthia Martínez como de costumbre escribió unas emotivas palabras en sus redes sociales, palabras para Pedro contándole esa gran noche en la que tanto ella, como sus hijos y todos los artistas junto al público fueron una sola familia.

"Anoche, ayer. Que te puedo decir, ha sido un concierto de música pero también de amor. De amor a ti esposo de admiración a ti y de respeto a ti", dijo inicialmente.

Resaltó el cariño y disposición de los artistas que no la pensaron dos veces en acompañarla en este especial y significativo concierto.

"Los artistas que se sumaron solo han demostrado el amor que te tienen. La gente que ha ido a verte solo ha demostrado el amor a ti y a tu música", agregó.

Finalizó, diciendo que el Perú jamás olvidará a este genio de la música que vivirá en el corazón de cada una de las personas que creció con él.

"Amor esposo, te tenemos y tendremos por mucho tiempo en el alma y en el corazón. Este Perú tuyo no te va a soltar, olvidar ni extrañar. Porque tus amigos, tus seguidores y tu familia te vamos a tener más presente que nunca", concluyó.

Lo saluda por su cumpleaños

Cynthia Martínez le dedicó a su esposo Pedro Suárez Vértiz un emotivo mensaje por ser su cumpleaños número 55 el día de ayer 13 de febrero.

Y es que tras la partida del artista peruano, su esposa ha sido quien decidió continuar su legado con extensas publicaciones diarias en sus redes tal y como solía hacerlo Pedro.

Es por ello que Martínez recordó más que nunca al cantante por ser el primer cumpleaños que la pasan sin él y sin sus acostumbradas celebraciones.

"Me he prometido no llorar hoy, no sé si lo lograré, esposo. Hoy, por tu cumpleaños, ya tengo varias cosas que hacer. Hoy es un día especial pero raro a la vez", empezó diciendo.

Cynthia recordó que no será un día fácil de procesar porque solía saludar a Pedro con sus familiares mas cercanos y hacer actividades que solo al artista le gustaba.

"Hoy no estarás para cantarte con 15 personas metidas en el cuarto y una torta con velas que yo siempre soplaba, hoy no estarás para enseñarte y abrir los regalos que repetimos todos los años en colores distintos", agregó.

Sin embargo, Martínez reveló que a pesar de no estar presente en cuerpo, sigue presente en redes sociales, en los pensamientos de sus seguidores y en los corazones de todos los peruanos que crecieron con su música.

"Hoy estarás en las redes sociales, en los programas de TV, en algunos eventos, como al que iremos con mis hijos y tus hermanos en APDAYC, donde se va a inaugurar una sala de ensayo con tu nombre", dijo.

"Hoy estarás muy presente para todos sin estarlo, hoy te cantaremos y celebraremos por todos lados, en todo momento y con todo el amor del mundo, ese amor que he visto todos los días sin parar, porque, amor mío, aún no para, es increíble las señales de amor y respeto que me siguen llegando a diario", finalizó.