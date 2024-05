¡Un pacto con Dios! Paco Bazán defiende su castidad tras separación de su esposa

Durante varios meses, el presentador deportivo Paco Bazán ha expresado su deseo de reconciliarse con su esposa Janice, a quien conoció en su juventud y de quien se sabe poco. También ha compartido que, como parte de su esfuerzo por reconquistarla, ha decidido vivir en castidad y ha fortalecido su relación con la fe religiosa.

A pesar de que se le ha relacionado con la periodista Ely Yutronic, el conductor de televisión ah desmentido cualquier rumore sobre el tema dejando en claro que 'no ha pecado'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paco Bazán defiende su castidad

Durante una entrevista previa en el podcast "Confesiones de Blanca Ramírez", el comentarista compartió que conoció a su ex pareja de forma inesperada mientras jugaba para el Juan Aurich de Chiclayo en 1999. Fue su compañero de equipo, Gustavo Vasallo, quien lo llevó a visitar a su enamorada, donde conoció a Janice y comenzaron una relación que eventualmente culminó en matrimonio.

"Tenía 17 años. (Gustavo) me dijo que lo acompañara a la casa de su flaca. Cuando entramos, había una chiquilla guapísima, chinita, con los pómulos grandes, el pelo marrón y con camisa de colegio. Era la hermana menor. Fue un click", contó durante la entrevista.

De acuerdo con Bazán, su relación se desmoronó a causa de los consejos negativos de sus amigos, quienes lo persuadieron de que llevar un anillo de compromiso era una señal de "símbolo de esclavitud".

"Nunca usé el anillo porque yo creía que era un símbolo de esclavitud. El matrimonio a veces me asfixiaba, era yo, no mi esposa. Había mucha presión para que viviera como soltero en una unión conyugal, era una presión fuertísima", comentó. "Yo era un mal papá, un pésimo papá, ausente, vehemente y que corregía con violencia. No era empático, era egoísta. No me daba cuenta, no lo hacía por dañar", añadió.

Busca recuperar a su esposa

Durante dicha entrevista, el conductor de televisión aceptó que fue un mal esposo mientras reflexionaba sobre el comportamiento que tuvo en aquellos años con su pareja. "Fueron 20 años en los que viví perdido, insatisfecho conmigo, de que nada me llenara. Tenía una esposa maravillosa, el amor de mi vida, espectacular en todos los sentidos. Una mujer de valor, íntegra, decente, amorosa, mi amor de juventud, que fue mi esposa y me regaló dos hijos maravillosos", expresó Paco Bazán.

Por otro lado, también habló que se ha acercado a Dios e, incluso, se considera 'salvado'. En ese sentido, reafirmó su castidad, pues aseguró que su vida cambió desde que se acercó a Dios.

"Yo toqué fondo. Fui salvado por Jesús, Él me encontró una madrugada en la que estaba destrozado... Si me daban una pistola, yo me disparaba (...) Solo me quedaron dos amigos, uno vive en España y al otro lo descubrí, Santiago. Él se convirtió en mi paño de lágrimas y me dio soporte. Sabía que estaba en la lona, empezó a llamarme y a rescatarme", explicó el popular Paco Bazán.